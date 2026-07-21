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Wrzucił plecak na tory metra. Czeka go wydalenie z Polski?

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:27
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Metro w Warszawie
Wrzucił plecak na tory metra. Czeka go wydalenie z Polski?/Shutterstock
Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który w poniedziałek wrzucił na torowisko na stacji metra Centrum plecak. To 38-letni obywatel Ukrainy.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wrzucił plecak na tory metra

Do zatrzymania doszło w poniedziałek w okolicy ulicy Marszałkowskiej, niespełna godzinę po zdarzeniu. 38-latek pozostaje w naszej dyspozycji - poinformował oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I mł. asp. Jakub Pacyniak.

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Z powodu bagażu wrzuconego na tory na stacji Centrum w poniedziałek pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny. Uruchomiono komunikację zastępczą.

Mężczyzna zostanie wydalony z Polski?

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, mężczyzną okazał sie Ukrainiec i teraz policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski.

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Źródło PAP
Tematy: policjametro
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Warsaw,,Poland,-,August,28,,2021:,Warsaw,Metro,Sign,At
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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