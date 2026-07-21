Wrzucił plecak na tory metra. Czeka go wydalenie z Polski?

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wrzucił plecak na tory metra
Do zatrzymania doszło w poniedziałek w okolicy ulicy Marszałkowskiej, niespełna godzinę po zdarzeniu. 38-latek pozostaje w naszej dyspozycji - poinformował oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I mł. asp. Jakub Pacyniak.
Z powodu bagażu wrzuconego na tory na stacji Centrum w poniedziałek pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny. Uruchomiono komunikację zastępczą.
Mężczyzna zostanie wydalony z Polski?
Według nieoficjalnych informacji RMF FM, mężczyzną okazał sie Ukrainiec i teraz policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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