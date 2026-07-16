Dziennik Gazeta Prawana logo

Obcokrajowcy w polskiej policji? KGP reaguje na fałszywe doniesienia

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:43
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
policja, wypadki drogowe, kgp
Obcokrajowcy w polskiej policji? KGP reaguje na fałszywe doniesienia/Shutterstock
W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których Policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów.

KGP: Nie ma planów zatrudniania obcokrajowców w Policji

W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby Policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i kontrakty w charakterze konsultantów. Takie twierdzenie opublikował na Facebooku w czwartek m.in. poseł Konfederacji Paweł Usiądek.

Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci
Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci

PAP zapytała Komendę Główną Policji o prawdziwość tych doniesień. Podkom. Lucyna Rekowska, p.o. Naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej KGP, przekazała, że aktualnie nie ma planów zatrudniania obcokrajowców w polskiej Policji oraz nie są prowadzone prace w tym zakresie. Podobne doniesienia pojawiały się w przestrzeni medialnej już w 2024 r.

Fałszywe informacje zdementowała Akademia Policji w Szczytnie

Jednak to nie jest jedyna fałszywa informacja, związana z rzekomym udziałem obcokrajowców w polskich służbach, która pojawiła się w internecie w ostatnich dniach. Na platformach społecznościowych rozpowszechniano również fałszywą grafikę, według której Ukraińcy mieszkający w Polsce mieliby jakoby być najliczniejszą grupą pośród studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. "To jest absurdalna i bardzo niebezpieczna polityka, która napawa obywateli wrogim nastawieniem do obecnej władzy mundurowej jak i urzędowej” - czytamy. Dezinformująca grafika została opublikowana na portalu X oraz Tik Toku.

Fałszywe informacje zdementowała Akademia Policji w Szczytnie, nosząca do 2023 r. nazwę wyższej szkoły. Jak poinformowano we wpisie na X, obecnie w Akademii kształci się 2277 studentów, z czego 442 to studenci cywilni. W ich gronie znajduję się jednak wyłącznie jedna osoba z obywatelstwem ukraińskim. Akademii Policji w Szczytnie oferuje studia cywilne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminologia oraz Kryminalistyka w służbie prawa. Ukończenie tych kierunków nie nadaje statusu funkcjonariusza Policji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji funkcjonariuszem może zostać jedynie obywatel Polski. Z danych Akademii wynika więc, że do uzyskania szlifów oficerskich aspiruje obecnie 1835 osób, z czego każdy z nich posiada polskie obywatelstwo.

Grafika dotycząca Akademii w Szczytnie była dementowana już w 2024 r. i 2018 r., m. in. przez portal Konkret24. Po raz pierwszy miała zostać opublikowana już w 2014 r. na jednym z internetowych blogów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: obcokrajowcykgpfałszywe informacje
Powiązane
Trybunał Konstytucyjny
Chaos w TK. Policja przed budynkiem, sędziowie nie zostali wpuszczeni. "Próba zamachu"
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPowołano nowy rząd Ukrainy. Parlament zdecydował »
Zobacz
|
"Zawodowcy"
Nowy thriller akcji od mistrza gatunku. Błyskawiczna premiera VOD
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
300 plus dla emerytów co miesiąc. Po śmierci świadczenie przechodzi na rodzinę. Do kiedy złożyć wniosek na 2026/2027?
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, Chery, BYD i BAIC. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj