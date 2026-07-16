KGP: Nie ma planów zatrudniania obcokrajowców w Policji

W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby Policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i kontrakty w charakterze konsultantów. Takie twierdzenie opublikował na Facebooku w czwartek m.in. poseł Konfederacji Paweł Usiądek.

PAP zapytała Komendę Główną Policji o prawdziwość tych doniesień. Podkom. Lucyna Rekowska, p.o. Naczelnik Wydziału Prasowo-Informacyjnego Biura Komunikacji Społecznej KGP, przekazała, że aktualnie nie ma planów zatrudniania obcokrajowców w polskiej Policji oraz nie są prowadzone prace w tym zakresie. Podobne doniesienia pojawiały się w przestrzeni medialnej już w 2024 r.

Fałszywe informacje zdementowała Akademia Policji w Szczytnie

Jednak to nie jest jedyna fałszywa informacja, związana z rzekomym udziałem obcokrajowców w polskich służbach, która pojawiła się w internecie w ostatnich dniach. Na platformach społecznościowych rozpowszechniano również fałszywą grafikę, według której Ukraińcy mieszkający w Polsce mieliby jakoby być najliczniejszą grupą pośród studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. "To jest absurdalna i bardzo niebezpieczna polityka, która napawa obywateli wrogim nastawieniem do obecnej władzy mundurowej jak i urzędowej” - czytamy. Dezinformująca grafika została opublikowana na portalu X oraz Tik Toku.

Fałszywe informacje zdementowała Akademia Policji w Szczytnie, nosząca do 2023 r. nazwę wyższej szkoły. Jak poinformowano we wpisie na X, obecnie w Akademii kształci się 2277 studentów, z czego 442 to studenci cywilni. W ich gronie znajduję się jednak wyłącznie jedna osoba z obywatelstwem ukraińskim. Akademii Policji w Szczytnie oferuje studia cywilne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminologia oraz Kryminalistyka w służbie prawa. Ukończenie tych kierunków nie nadaje statusu funkcjonariusza Policji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji funkcjonariuszem może zostać jedynie obywatel Polski. Z danych Akademii wynika więc, że do uzyskania szlifów oficerskich aspiruje obecnie 1835 osób, z czego każdy z nich posiada polskie obywatelstwo.

Grafika dotycząca Akademii w Szczytnie była dementowana już w 2024 r. i 2018 r., m. in. przez portal Konkret24. Po raz pierwszy miała zostać opublikowana już w 2014 r. na jednym z internetowych blogów.