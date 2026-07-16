Dziennik Gazeta Prawana logo

Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:54
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci
Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci/East News
Mychajło Mudryk jeszcze niedawno był uważany za wielki piłkarski talent. Ukrainiec jednak swoją karierę w koncertowy sposób "zawali". Aktualnie jest zawieszony za stosowanie niedozwolonych substancji farmakologicznych. Ostatnio bardziej jest znany z publicznego szydzenia z rzezi wołyńskiej i utarczek słownych z Polakami w internecie. Teraz Ukrainiec przegrał proces i będzie musiał słono zapłacić.

Ukrainiec musi zapłacić 1,3 mln euro

Mudryk w 2023 roku trafił do Chelsea Londyn. Anglicy za 25-latka zapłacili 70 milionów euro. Ukraińskie media donoszą, że piłkarz przegrał proces, który wytoczył mu jego były agent Aleksiej Alechin. Spór pomiędzy panami dotyczył niezapłaconej do końca prowizji za transfer Ukraińca do londyńskiego klubu.

Ukraiński piłkarz tłumaczy skandaliczne wpisy. Mudryk jeszcze bardziej się pogrążył
Ukraiński piłkarz tłumaczy skandaliczne wpisy. Mudryk jeszcze bardziej się pogrążył

Izby Rozstrzygania Sporów Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej przyznała rację agentowi. W związku z tym Mudryk musi zapłacić mu aż 1,3 miliona euro z tytułu zwrotu środków za realizację umowy.

Ukrainiec podpadł Polakom

O Mudryku w Polsce było głośno w lutym 2025 roku. Ukrainiec pół roku temu podczas internetowej rywalizacji w grę "Counter-Strike 2" obrażał zawodników z Polski. Zawieszony za doping piłkarz Chelsea Londyn drwił też z rzezi wołyńskiej oraz tragicznych wydarzeń kampanii wrześniowej z 1939 roku.

Ukrainiec swoim zachowaniem wywołał prawdziwą burzę nie tylko w internecie. Spadła na niego fala krytyki. Zawodnik "The Blues" podpadł Polakom, którzy nie zostawili na nim suchej nitki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaWołyńMychajło Mudryk
Powiązane
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Rosja świętuje. "To najlepsza wiadomość od 100 lat. Przyjmujemy ją z radością"
Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie
Dla Ukraińców jest wrogiem numer jeden po Putinie. Zdrajca przerwał milczenie
Mychajło Mudryk
Mychajło Mudryk piłkarzem Chelsea. Szachtar zarobi 100 mln euro
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci »
Zobacz
|
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Dobry przepis na ogórki konserwowe. Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. jak długo pasteryzować ogórki konserwowe?
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Męska dłoń trzymająca pistolet dystrybutora z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny 95 E10 do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 15 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Ciechowski
Zdradził ją z nianią. Po 25 latach pokaże jego niepublikowane zdjęcia [FOTO]
Question,Mark,On,Wooden,Block,With,Human,Hand,Or,Finger.
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Pytanie nr 8 to gwiazdy PRL. Polegniesz czy podołasz?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj