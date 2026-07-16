Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci

Ukrainiec musi zapłacić 1,3 mln euro
Mudryk w 2023 roku trafił do Chelsea Londyn. Anglicy za 25-latka zapłacili 70 milionów euro. Ukraińskie media donoszą, że piłkarz przegrał proces, który wytoczył mu jego były agent Aleksiej Alechin. Spór pomiędzy panami dotyczył niezapłaconej do końca prowizji za transfer Ukraińca do londyńskiego klubu.
Izby Rozstrzygania Sporów Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej przyznała rację agentowi. W związku z tym Mudryk musi zapłacić mu aż 1,3 miliona euro z tytułu zwrotu środków za realizację umowy.
Ukrainiec podpadł Polakom
O Mudryku w Polsce było głośno w lutym 2025 roku. Ukrainiec pół roku temu podczas internetowej rywalizacji w grę "Counter-Strike 2" obrażał zawodników z Polski. Zawieszony za doping piłkarz Chelsea Londyn drwił też z rzezi wołyńskiej oraz tragicznych wydarzeń kampanii wrześniowej z 1939 roku.
Ukrainiec swoim zachowaniem wywołał prawdziwą burzę nie tylko w internecie. Spadła na niego fala krytyki. Zawodnik "The Blues" podpadł Polakom, którzy nie zostawili na nim suchej nitki.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.