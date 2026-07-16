Słynny Ukrainiec obrażał Polaków i drwił z Wołynia. Przegrał proces i słono zapłaci

Ukrainiec musi zapłacić 1,3 mln euro

Mudryk w 2023 roku trafił do Chelsea Londyn. Anglicy za 25-latka zapłacili 70 milionów euro. Ukraińskie media donoszą, że piłkarz przegrał proces, który wytoczył mu jego były agent Aleksiej Alechin. Spór pomiędzy panami dotyczył niezapłaconej do końca prowizji za transfer Ukraińca do londyńskiego klubu.

Izby Rozstrzygania Sporów Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej przyznała rację agentowi. W związku z tym Mudryk musi zapłacić mu aż 1,3 miliona euro z tytułu zwrotu środków za realizację umowy.

Ukrainiec podpadł Polakom

O Mudryku w Polsce było głośno w lutym 2025 roku. Ukrainiec pół roku temu podczas internetowej rywalizacji w grę "Counter-Strike 2" obrażał zawodników z Polski. Zawieszony za doping piłkarz Chelsea Londyn drwił też z rzezi wołyńskiej oraz tragicznych wydarzeń kampanii wrześniowej z 1939 roku.

Ukrainiec swoim zachowaniem wywołał prawdziwą burzę nie tylko w internecie. Spadła na niego fala krytyki. Zawodnik "The Blues" podpadł Polakom, którzy nie zostawili na nim suchej nitki.