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Blisko 500 tysięcy złotych na koncie fundacji pierwszej damy. Czym zajmuje się organizacja?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 17:51
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Marta Nawrocka
Marta Nawrocka/PAP Archiwalny
Fundacja Blisko Ludzkich Spraw, którą założyła pierwsza dama Marta Nawrocka, zbiera imponujące fundusze. Od lutego 2026 roku organizacja zgromadziła z darowizn już ponad 460 tysięcy złotych i realizuje cztery projekty społeczne.

Organizacja wystartowała formalnie w lutym 2026 roku. Choć jej pomysłodawczynią jest żona prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka, to nie zasiada ona we władzach fundacji. Wpłaciła na start 2 tysiące złotych, a stery przejął prezes Tomasz Krzemiński, 43-letni pedagog z Gdańska. W radzie znaleźli się także syn pierwszej damy Daniel Nawrocki, fotografka Alicja Stefaniuk oraz pedagożka Natalia Suchorska.

Fundacja pozyskuje fundusze od osób prywatnych oraz firm. Jak wynika z danych przekazanych portalowi Gazeta.pl, do 15 lipca 2026 roku konto organizacji zasiliła kwota 460 052,02 zł.

Współprace fundacji

Organizacja nawiązała już pierwszą współpracę z instytucją publiczną. W czerwcu 2026 roku fundacja podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, na którego czele stoi Władysław Ortyl z PiS.

Departament Promocji i Turystyki przeznaczył 30 tysięcy złotych brutto na działania promocyjne przy projekcie "Kapitan Polska". W ramach tej współpracy zaplanowano dziesięć wydarzeń w czterech uzdrowiskach: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie. Umowa nie została jeszcze ostatecznie rozliczona.

Marta Nawrocka otwiera fundację. Będzie walczyć z hejtem i pomagać niepełnosprawnym
Marta Nawrocka otwiera fundację. Będzie walczyć z hejtem i pomagać niepełnosprawnym

Cztery inicjatywy społeczne dla dzieci i opiekunów

Fundacja realizuje obecnie cztery główne projekty:

  • "Kapitan Polska" – interaktywny spektakl edukacyjny dla najmłodszych o symbolach narodowych, historii i polskich legendach.
  • "HEJT OFF - Słowa Mają Moc!" – warsztaty dla dzieci uczące empatii, asertywności i walki z hejtem.
  • "Oddech dla Bohaterek" – trzydniowy wyjazd terapeutyczny dla 15–20 opiekunek dzieci z niepełnosprawnościami.
  • "Polska da się lubić" – wyjazdy edukacyjne dla dzieci z domów dziecka oraz placówek opiekuńczych.
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Źródło gazeta.pl
Tematy: marta nawrockafundacja
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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