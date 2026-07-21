Blisko 500 tysięcy złotych na koncie fundacji pierwszej damy. Czym zajmuje się organizacja?

Organizacja wystartowała formalnie w lutym 2026 roku. Choć jej pomysłodawczynią jest żona prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka, to nie zasiada ona we władzach fundacji. Wpłaciła na start 2 tysiące złotych, a stery przejął prezes Tomasz Krzemiński, 43-letni pedagog z Gdańska. W radzie znaleźli się także syn pierwszej damy Daniel Nawrocki, fotografka Alicja Stefaniuk oraz pedagożka Natalia Suchorska.

Fundacja pozyskuje fundusze od osób prywatnych oraz firm. Jak wynika z danych przekazanych portalowi Gazeta.pl, do 15 lipca 2026 roku konto organizacji zasiliła kwota 460 052,02 zł.

Współprace fundacji

Organizacja nawiązała już pierwszą współpracę z instytucją publiczną. W czerwcu 2026 roku fundacja podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, na którego czele stoi Władysław Ortyl z PiS.

Departament Promocji i Turystyki przeznaczył 30 tysięcy złotych brutto na działania promocyjne przy projekcie "Kapitan Polska". W ramach tej współpracy zaplanowano dziesięć wydarzeń w czterech uzdrowiskach: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie. Umowa nie została jeszcze ostatecznie rozliczona.

Cztery inicjatywy społeczne dla dzieci i opiekunów

Fundacja realizuje obecnie cztery główne projekty: