Blisko 500 tysięcy złotych na koncie fundacji pierwszej damy. Czym zajmuje się organizacja?

Organizacja wystartowała formalnie w lutym 2026 roku. Choć jej pomysłodawczynią jest żona prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka, to nie zasiada ona we władzach fundacji. Wpłaciła na start 2 tysiące złotych, a stery przejął prezes Tomasz Krzemiński, 43-letni pedagog z Gdańska. W radzie znaleźli się także syn pierwszej damy Daniel Nawrocki, fotografka Alicja Stefaniuk oraz pedagożka Natalia Suchorska.
Fundacja pozyskuje fundusze od osób prywatnych oraz firm. Jak wynika z danych przekazanych portalowi Gazeta.pl, do 15 lipca 2026 roku konto organizacji zasiliła kwota 460 052,02 zł.
Współprace fundacji
Organizacja nawiązała już pierwszą współpracę z instytucją publiczną. W czerwcu 2026 roku fundacja podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, na którego czele stoi Władysław Ortyl z PiS.
Departament Promocji i Turystyki przeznaczył 30 tysięcy złotych brutto na działania promocyjne przy projekcie "Kapitan Polska". W ramach tej współpracy zaplanowano dziesięć wydarzeń w czterech uzdrowiskach: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie. Umowa nie została jeszcze ostatecznie rozliczona.
Cztery inicjatywy społeczne dla dzieci i opiekunów
Fundacja realizuje obecnie cztery główne projekty:
- "Kapitan Polska" – interaktywny spektakl edukacyjny dla najmłodszych o symbolach narodowych, historii i polskich legendach.
- "HEJT OFF - Słowa Mają Moc!" – warsztaty dla dzieci uczące empatii, asertywności i walki z hejtem.
- "Oddech dla Bohaterek" – trzydniowy wyjazd terapeutyczny dla 15–20 opiekunek dzieci z niepełnosprawnościami.
- "Polska da się lubić" – wyjazdy edukacyjne dla dzieci z domów dziecka oraz placówek opiekuńczych.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.