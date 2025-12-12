Andrzej Duda był prezydentem Polski od 2015 roku do 2025 r., a obowiązki pierwszej damy pełniła Agata Kornhauser-Duda. Po wyborach prezydenckich, których pierwsza tura odbyła się 28 maja br., a druga - 1 czerwca - prezydentem Polski został Karol Nawrocki. Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką w roli pierwszej damy?

Milczenie Agaty Kornhauser-Dudy

6 sierpnia Marta Nawrocka przejęła rolę pierwszej damy - po dekadzie z funkcją pożegnała się Agata Duda. Wiele osób zarzucało żonie Andrzeja Dudy, że nie zabierała głosu w ważnych sprawach i była prawie niewidoczna. Jak wyjaśnił były prezydent w swojej autobiografii, decyzja jego małżonki "o nieudzielaniu się w mediach była świadoma i przemyślana".

Jednoznaczna opinia Polaków na temat Marty Nawrockiej

W sondażu SW Research dla Onetu zapytano respondentów: "jak Pana/Pani zdaniem Marta Nawrocka radzi sobie w roli pierwszej damy w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy?". Wyniki pokazują wyraźną przewagę Marty Nawrockiej. 40 proc. ankietowanych wskazało, że to Marta Nawrocka radzi sobie lepiej w roli pierwszej damy. Zaledwie 9,1 proc. osób uznało, że wypada ona gorzej od swojej poprzedniczki. 29,5 proc. uważa, że Nawrocka radzi sobie tak samo jak Duda. Co ciekawe, 21,4 proc. respondentów nie miało w tej kwestii zdania, zaznaczając odpowiedź "trudno powiedzieć".