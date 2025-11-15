Karol Nawrocki wziął udział w Marszu Niepodległości

Jak co roku, 11 listopada, w Święto Niepodległości, odbył się marsz, który przeszedł ulicami stolicy. Udział w nim wziął m.in. Karol Nawrocki. Nie wszystkim spodobało się to, że głowa państwa popiera to przedsięwzięcie.

Marta Nawrocka o udziale męża w Marszu Niepodłegości

W wywiadzie dla stacji wPolsce24 jego żona Marta Nawrocka zabrała głos w tej sprawie. Pierwsza dama została zapytana o to, co sądzi na temat udziału swojego męża w Marszu Niepodległości. Marta Nawrocka stwierdziła, że dla niej udział męża w tej imprezie, był całkowicie naturalny.

Te słowa Marty Nawrockiej mogą zaskoczyć

Uczestniczymy w marszach Niepodległości od kiedy się znamy - od 20 lat. Czy w Gdańsku, czy w Warszawie. To jest jego środowisko i to było naturalne, że on w tym marszu pójdzie - stwierdziła Marta Nawrocka. Myślę, że jego siłą właśnie jest autentyczność i dzięki temu wygrał wybory - dodała.