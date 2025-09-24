Marta Nawrocka wraz z mężem w Nowym Jorku

Marta Nawrocka wraz ze swoim mężem Karolem Nawrocki przebywa obecnie w Nowym Jorku. Towarzyszy prezydentowi w jego wizycie w USA z racji debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump

Pierwsza dama w ramach tej wizyty wzięła udział w recepcji wydawanej przez Małżonkę Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Melanię Trump. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Fostering the Future Together" – "Wspólnie na rzecz przyszłości". Inicjatywa ma na celu wspieranie dzieci w pieczy zastępczej w poszukiwaniu możliwości edukacyjnych.

W spotkaniu wzięli udział małżonkowie głów państw uczestniczących w tygodniu wysokiego szczebla 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, między innymi małżonki Prezydentów: Litwy, Ukrainy, Turcji, Albanii, Czarnogóry oraz Królowa Rania. Spotkanie to odbyło się 23 września po godz. 19:00 czasu polskiego. Przed wejście do Lotte New York Palace Hotel została uroczyście powitana.

Marta Nawrocka po spotkaniu z Melanią Trump. Co napisała w sieci?

Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump po raz pierwszy. Podczas wcześniejszej wizyty polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie nie było takiego punktu w programie. Po spotkaniu z pierwszą damą USA Marta Nawrocka zamieściła post w mediach społecznościowych. W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump - napisała pierwsza dama.