Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powołał byłego prezydenta Iraku Barhama Ahmeda Saliha na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców – podał w piątek Reuters, powołując się na dokument mówiący o jego nominacji.
O to stanowisko ubiegał się także Szymon Hołownia, który do niedawna był marszałkiem Sejmu RP.
Powołanie na pięcioletnią kadencję
Jak podał Reuters, podpisany przez Guterresa dokument z datą 11 grudnia mówi, że Salih został powołany na pięcioletnią kadencję zaczynającą się 1 stycznia 2026 r. W dokumencie zaznaczono, że nominacja musi zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR).
