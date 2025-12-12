O to stanowisko ubiegał się także Szymon Hołownia, który do niedawna był marszałkiem Sejmu RP.

Powołanie na pięcioletnią kadencję

Jak podał Reuters, podpisany przez Guterresa dokument z datą 11 grudnia mówi, że Salih został powołany na pięcioletnią kadencję zaczynającą się 1 stycznia 2026 r. W dokumencie zaznaczono, że nominacja musi zostać zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR).