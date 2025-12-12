Zdjęcie, które opublikowano w mediach społecznościowych na początku grudnia, uznano za obraźliwe wobec Azjatów.

"To nie podlega negocjacjom"

Organizacja Miss Suomi oświadczyła, że nie akceptuje rasizmu ani dyskryminacji w żadnej formie. Szacunek, równość i godność człowieka to wartości, którymi powinna kierować się Miss Finlandii i to nie podlega negocjacjom – tłumaczyła na konferencji przewodnicząca komitetu Miss Suomi, Sunneva Sjogren.

Pierwszy taki przypadek w historii konkursu

To pierwszy raz w historii fińskiego konkursu piękności, kiedy to komitet organizacyjny zdecydował o odebraniu tytułu. Wcześniej zdarzało się, że z korony rezygnowała sama miss, wyrażając niezadowolenie z przebiegu konkursu.

Miss: Sama doświadczyłam rasizmu

Sarah Dzafce, urodziła się w Oulu na północy Finlandii. Jej matka jest Finką, a ojciec pochodzi z Kosowa. 22-latka wyraziła ubolewania z powodu zdjęcia w restauracji. Zapewniła, że nie akceptuje rasizmu i dyskryminacji, których sama doświadczyła w życiu.

Nową Miss Finlandii została Tara Lehtonen, pierwsza wicemiss, wyłoniona podczas konkursu zorganizowanego we wrześniu.