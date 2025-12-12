Opinia24 sprawdziła co by było, gdyby w wyborach parlamentarnych na jednej liście wystartowały wszystkie partie tworzące dziś koalicję 15 października – KO, Lewica, PL20250 oraz PSL. W tym wariancie wspólna lista osiągnęłaby 39,3 proc. głosów i wyraźnie wygrała wyścig wyborczy. Poparcie to jest o 2,5 proc. niższe, niż gdyby partie te startowały oddzielnie – pisze gazeta.

Sejmowa większość tylko z Konfederacją

Według badania, KO – zarówno w wariancie startu na osobnych listach jak i wspólnej listy – nie ma samodzielnej większości. Samodzielnie uzyskałaby 197 mandatów a w koalicji 217.

Teoretycznie demokraci mogą stworzyć większościową koalicję z Konfederacją – w pierwszym wariancie dysponowałaby ona 265 mandatami a w drugim 281. Z badań socjologów Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego wynika, że elektorat KO nie wyklucza porozumienia z Konfederacją, gdyby to był jedyny sposób żeby utrzymać PiS z dala od władzy – pisze "GW".

Dodaje, że również PiS do stworzenia sejmowej większości w każdym z dwóch wariantów potrzebuje Konfederacji (13,2 proc. poparcia w sondażu dla 'GW") i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (9,6 proc. w tym sondażu). W pierwszym wariancie (gdy KO startuje samodzielnie) ta trójpartyjna koalicja miałaby 263 mandaty a w drugim wariancie (wspólny start KO, Lewicy, PL20250 oraz PSL) 243 mandaty.

"O tym, kto będzie rządził, zdecydują Mentzen i Bosak"

"Wygląda na to, że o tym, kto będzie rządził, zdecydują Mentzen i Bosak, bo bez nich nie będzie można stworzyć większości. To nie KO czy PiS będą decydowały, kogo łaskawie zaproszą do koalicji, tylko Konfederacja będzie rozstrzygać, z kim zechce wejść w koalicję" – twierdzi cytowany przez „GW" Przemysław Sadura.

Metoda przeprowadzenia badania

Sondaż Opinia24 z 4-7 grudnia 2025 r. przeprowadzony został na próbie reprezentatywnej 1001 dorosłych Polaków metodą CATI i CAWI.