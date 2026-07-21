Rosja straciła kolejny skarb. Władimir Putin będzie wściekły

Tenisistki uciekają z Rosji

Putin w 2022 roku zdecydował się na pełnoskalowy atak na Ukrainę, Od tego czasu Rosja straciła wiele utalentowanych tenisistek, które zdecydowały się na grę w barwach innego kraju. Na taki krok zdecydowały się m.in. Anastazja Potapowa, Daria Kasatkina, Jelina Awanesian, Maria Timofiejewą, Kamilla Rachimowa, Polina Kudermietowa, Warwara Graczowa, Ksenia Jefremową, czy Oksana Selechmietiewa.

Teraz do tego grona dołączyła Alisa Oktiabreva. 17-latka od teraz na światowych kortach będzie reprezentować Czechy. Świeżo upieczona reprezentantka naszych południowych sąsiadów uważana jest za duży talent. Aktualnie zajmuje co prawda dopiero 403. miejsce w rankingu WTA, ale o jej wielkim potencjalne świadczy triumf w juniorskim Roland Garros.

MKOl podjął decyzję korzystną dla Rosji

Rosja od ponad czterech lat jest zawieszona przez wiele federacji sportowych. Sportowcy reprezentujący kraj rządzony przez Putina nie mogą rywalizować na światowych arenach. Zdarzają się wyjątki, ale w takich przypadkach Rosjanie startują pod neutralną flagą.

Ostatnio sytuacja nieco poprawiła się na korzyść rodaków Putina. Podjęta 7 lipca przez MKOl decyzja o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO) to krok na drodze do powrotu reprezentantów Rosji na areny międzynarodowe.