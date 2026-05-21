Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat. Pogrzeb wybitnej aktorki i pieśniarki, która odeszła 12 maja br., odbył się na warszawskich Powązkach Wojskowych. Wcześniej żałobnicy zebrali się w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie, gdzie odprawiona została msza pogrzebowa.

Kto pojawił się na pogrzebie Stanisławy Celińskiej?

Na pogrzebie Stanisławy Celińskiej pojawiły się osobistości ze świata kultury i sztuki. Byli to m.in. Maja Komorowska, Emilia Krakowska, Muniek Staszczyk, Małgorzata Rożniatowska czy Lucyna Malec.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia - mówił ks. Luter. Po mszy Stanisława Celińska została pożegnana gromkimi brawami.

Gdzie została pochowana Stanisława Celińska?

Aktorka znana m.in. z takich filmów jak "Nie ma róży bez ognia", "Panny z Wilka", "Noce i dnie" a także seriali "Alternatywy 4" i "Barwy szczęścia" pochowana została na warszawskich Powązkach Wojskowych. Spoczęła w Alei Zasłużonych obok aktora Edwarda Linde-Lubaszenki.

To znalazło się przy grobie Stanisławy Celińskiej

Gdy żałobnicy przybyli na cmentarz, ich oczom ukazał się nieco zaskakujący widok. Przy grobie, w którym pochowano Stanisławę Celińską postawiono szary fotel-uszak a także niewielki stolik i lampkę. Pojawiły się też zielone paprotki. Sceneria nie była przypadkowa. Właśnie w takim fotelu przy delikatnym oświetleniu Stanisława Celińska siadywała na scenie i śpiewała piosenki ze swoich płyt "Atramentowa", czy "Jesienna", którymi podbiła serca słuchaczy w ostatnich latach.