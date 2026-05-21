Dziennik Gazeta Prawana logo

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak żegnano gwiazdę [FOTO]

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
49 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Celińska
Pogrzeb Stanisławy Celińskiej/AKPA
Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat. Msza żałobna odbyła się w w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po niej zaplanowano ceremonię pożegnalną na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktorkę żegnały tłumy. Wśród nich znane osoby takie jak Maja Komorowska, Tomasz Karolak, Emilia Krakowska czy Danuta Stenka.

Stanisława Celińska zmarła 12 maja

Stanisława Celińska odeszła nagle. Aktorka znana m.in. z filmów "Panny z Wilka", "Noce i dnie" czy serialu "Alternatywy 4" a także piosenek, które śpiewała w ostatnich latach swojego życia, zmarła 12 maja. Chwilę po swoich 79. urodzinach.

Pogrzeb Stanis?awy Celi?skiej
Stanisława Celińska odeszła w wieku 79 lat/Wojciech Olkusnik

Na co zmarła Stanisława Celińska?

Aktorka jeszcze w kwietniu zagrała koncert w warszawskiej Stodole. Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił w rozmowie z "Super Expressem" jej menadżer Maciej Muraszko.

Okoliczności śmierci Stanisławy Celińskiej. "Nagle źle się poczuła"
Okoliczności śmierci Stanisławy Celińskiej. "Nagle źle się poczuła"

Zdradził, że aktorka nagle źle się poczuła i trafiła do szpitala. Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna - mówił Muraszko.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej odbył się 21 maja. O godz. 11 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odprawiona została msza pogrzebowa. Na godz. 13 zaplanowana została ceremonia pożegnalna na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Krakowska
Emilia Krakowska pożegnała Stanisławę Celińską

Gdzie została pochowana Stanisława Celińska?

Zostanie pochowana obok Edwarda Linde-Lubaszenko oraz Bożeny Dykiel. Na pogrzebie aktorki pojawiło się wiele znanych osób m.in. Muniek Staszczyk, Maja Komorowska, Tomasz Karolak, Danuta Stenka czy Emilia Krakowska.

Muniek
Muniek Staszczyk nagrał ze Stanisławą Celińską piosenkę "Wielka Słota"

Stanisława Celińska została pochowana w drewnianej trumnie obok której ustawiono odznaczenia oraz kolorowe zdjęcie. Widać na nim uśmiechniętą aktorkę. Trumna ozdobiona została wieńcem z białych kwiatów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćPogrzebStanisława Celińska
Powiązane
Szczepkowska, Celińska
Nie żyje Stanisława Celińska. Joanna Szczepkowska pisze o jej decyzji: dziwiono się temu
Stanisława Celińska
Cytat dnia. Stanisława Celińska. "Są rzeczy, które robisz..."
Celińska
Ostatni występ Stanisławy Celińskiej. Artystka poruszała się na wózku [FOTO]
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak żegnano gwiazdę [FOTO] »
Zobacz
|
Jackowski
Zaskakująca przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Trump nie dokończy kadencji"
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Karol Nawrocki, Donald Trump
Niemcy o panice w Warszawie: Trump chciał ukarać nas, uderzył w Polskę
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj