Stanisława Celińska zmarła 12 maja
Stanisława Celińska odeszła nagle. Aktorka znana m.in. z filmów "Panny z Wilka", "Noce i dnie" czy serialu "Alternatywy 4" a także piosenek, które śpiewała w ostatnich latach swojego życia, zmarła 12 maja. Chwilę po swoich 79. urodzinach.
Na co zmarła Stanisława Celińska?
Aktorka jeszcze w kwietniu zagrała koncert w warszawskiej Stodole. Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił w rozmowie z "Super Expressem" jej menadżer Maciej Muraszko.
Zdradził, że aktorka nagle źle się poczuła i trafiła do szpitala. Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna - mówił Muraszko.
Pogrzeb Stanisławy Celińskiej
Pogrzeb Stanisławy Celińskiej odbył się 21 maja. O godz. 11 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odprawiona została msza pogrzebowa. Na godz. 13 zaplanowana została ceremonia pożegnalna na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
Gdzie została pochowana Stanisława Celińska?
Zostanie pochowana obok Edwarda Linde-Lubaszenko oraz Bożeny Dykiel. Na pogrzebie aktorki pojawiło się wiele znanych osób m.in. Muniek Staszczyk, Maja Komorowska, Tomasz Karolak, Danuta Stenka czy Emilia Krakowska.
Stanisława Celińska została pochowana w drewnianej trumnie obok której ustawiono odznaczenia oraz kolorowe zdjęcie. Widać na nim uśmiechniętą aktorkę. Trumna ozdobiona została wieńcem z białych kwiatów.