Stanisława Celińska zmarła 12 maja

Stanisława Celińska odeszła nagle. Aktorka znana m.in. z filmów "Panny z Wilka", "Noce i dnie" czy serialu "Alternatywy 4" a także piosenek, które śpiewała w ostatnich latach swojego życia, zmarła 12 maja. Chwilę po swoich 79. urodzinach.

Na co zmarła Stanisława Celińska?

Aktorka jeszcze w kwietniu zagrała koncert w warszawskiej Stodole. Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił w rozmowie z "Super Expressem" jej menadżer Maciej Muraszko.

Zdradził, że aktorka nagle źle się poczuła i trafiła do szpitala. Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna - mówił Muraszko.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej odbył się 21 maja. O godz. 11 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odprawiona została msza pogrzebowa. Na godz. 13 zaplanowana została ceremonia pożegnalna na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Emilia Krakowska pożegnała Stanisławę Celińską

Gdzie została pochowana Stanisława Celińska?

Zostanie pochowana obok Edwarda Linde-Lubaszenko oraz Bożeny Dykiel. Na pogrzebie aktorki pojawiło się wiele znanych osób m.in. Muniek Staszczyk, Maja Komorowska, Tomasz Karolak, Danuta Stenka czy Emilia Krakowska.

Muniek Staszczyk nagrał ze Stanisławą Celińską piosenkę "Wielka Słota"

Stanisława Celińska została pochowana w drewnianej trumnie obok której ustawiono odznaczenia oraz kolorowe zdjęcie. Widać na nim uśmiechniętą aktorkę. Trumna ozdobiona została wieńcem z białych kwiatów.