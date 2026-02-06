Krzysztof Jackowski to najbardziej rozpoznawalny jasnowidz w Polsce. Jego przepowiednie, zwłaszcza te dotyczące kwestii wojennych i konfliktów zbrojnych, wzbudzają wiele emocji i interesują wielu internautów.

Przepowiednie jasnowidza Jackowskiego. Wiele dotyczy wojny

Jasnowidz z Człuchowa nie stroni od przepowiedni dotyczących tego, co będzie się działo w Polsce, właśnie w kontekście potencjalnych ataków czy działań wojennych za naszą wschodnią granicą. Na swoim kanale na YouTubie dzieli się coraz częściej wizjami tego, co czeka Polaków w bliższej i dalszej przyszłości.

Reklama

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Bałagan i niepewność"

Nie wszystkie wizje jasnowidza z Człuchowa sprawdzają się, ale to nie sprawia, że ubywa mu fanów i obserwatorów. Pod koniec 2025 roku Krzysztof Jackowski dzielił się swoimi przepowiedniami na 2026 rok. Przypomniał, że niespokojnie na świecie jest od 2020 roku.

Jak się zaczął ten 2020 rok, kto by pomyślał, że bałagan i niepewność w różnym tego słowa znaczeniu, będą nam towarzyszyć, już nam towarzyszy przez pięć lat. A nic, kompletnie nic nie wskazuje na to, żeby to się miało skończyć - mówił jasnowidz Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Gdzie w Polsce spadną rakiety?

Reklama

Według jego przepowiedni jesienią i zimą 2026 roku może być niebezpiecznie. Jasnowidz z Człuchowa wieszczy, że niepokojącego zdarzenie będzie miało miejsce w okolicach Puław. To tam mają spaść wedle jego wizji rakiety. Spadną rakiety Grad, mówię. To będzie skandal, ponieważ NATO nie zadziała - mówi jasnowidz Jackowski.

Jak wynika z jego przewidywań będą to 2 lub 3 rakiety. Jego zdaniem będzie to próba wciągnięcia Polski w konflikt. Uspokaja przy tym, że nie widzi w swoich wizjach wojny, zniszczeń ani ofiar.

Mnie się kojarzy, że będzie coraz więcej nieruchomości sprzedawanych, że ludzie będą chcieli się wynosić stąd, wyjeżdżać, uciekać, zostawiać wszystko - stwierdza jasnowidz Jackowski. Dodaje, że będzie to paniczna reakcja ludzi na wojenną narrację.