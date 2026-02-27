W najnowszej aktualizacji z linii frontu Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że najprawdopodobniej Rosja zajęła Pokrowsk w obwodzie donieckim, gdzie w ostatnich miesiącach toczyły się najbardziej zacięte walki. Rosyjskie siły zdobyły osadę w ciągu ostatnich kilku tygodni. Kampania trwała prawie dwa lata.

Natarcie na Pokrowsk rozpoczęło się w lutym 2024 roku po zajęciu Awdijiwki. "Pokrowsk miał znaczenie operacyjne jako ważny węzeł logistyczny" - przypomina ISW. Analitycy dodają jednak, że funkcja ta ograniczana była już od lipca 2025 roku. Pokrowsk, jak wskazano, zdobywano powoli i niosło to spore koszty.

Co po Pokrowsku?

"Długa i kosztowna bitwa sił rosyjskich o zajęcie Pokrowska oraz ich późniejsza niezdolność do znacznego posunięcia się poza miasto obalają wielokrotne twierdzenia Kremla, że siły rosyjskie będą w stanie łatwo i szybko zająć pas twierdz" - przypuszczają analitycy instytutu. ISW wskazuje, że od grudnia 2025 roku Rosjanie nie byli w stanie zająć nawet osady Hryshyne, którą od Pokrowska dzielą "zaledwie dwa kilometry".

Badacze oceniają, że Kreml nie ma warunków operacyjnych, by prowadzić działania ofensywne w kierunku tzw. pasa twierdz. Według ekspertów to właśnie te umocnienia będą w najbliższych miesiącach głównym celem okupanta.

Eksperci think tanku analizują, że szturm na Pokrowsk był powolny i dla Rosjan bardzo kosztowny. Dodają, że obecnie nie spodziewają się szybkiej ofensywy w innych kluczowych regionach obwodu donieckiego.

Znaczenie Pokrowska

Pokrowsk jest kluczowym miastem Donbasu. Leży na przecięciu kluczowych szlaków komunikacyjnych regionu. To ważny węzeł kolejowy i drogowy, przez który przebiegają linie łączące Kramatorsk i Dniepr z frontem donbaskim. Dzięki temu Pokrowsk pełnił rolę głównej arterii logistycznej. Tędy transportowane były dostawy broni, amunicji, paliwa oraz ewakuowani byli cywile z terenów najbardziej zagrożonych walkami. Utrata miasta znacząco utrudni zaopatrzenie ukraińskich wojsk i osłabi ich zdolność do obrony całego regionu.

Znaczenie Pokrowska podkreśla również jego przemysłowy charakter. Kontrola nad tym obszarem dawała Ukrainie przewagę logistyczną i gospodarczą, zwłaszcza w kontekście infrastruktury energetycznej.