W piątek w Sejmie przeprowadzone zostanie głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Potem ustawa trafi na biurko prezydenta Nawrockiego. Prezydent twierdzi, że nie podjął jeszcze decyzji, czy ustawę podpisze czy też zawetuje. W czwartek zaznaczył, że "sprawie cały czas się przygląda". PiS potępia SAFE i twierdzi, że to zamach na polską suwerennośc.

"SAFE zdefiniuje prezydenta na dłużej"

Rolę prezydenta w przyjęciu ustawy SAFE komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jak ocenił, "to jest pierwszy projekt ustawy, który trafi na biurko prezydenta, który go zdefiniuje na dłużej". To jest projekt ustawy, którego niepodpisanie będzie źle oddziaływało na niego jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, bo już do niego głosy wojskowych dotarły - zauważył Zgorzelski. Jak ocenił, prezydent rozdarty jest między lojalnością partyjną a polską racją stanu.

Reklama

"Poprzednie weta to była igraszka"

To jest najpoważniejszy dylemat, który, powtórzę, zdefiniuje go na długie miesiące i lata. Poprzednie weta, poprzednie ustawy to była igraszka. Teraz dopiero będzie prawdziwy test na to, czy racja stanu i logika państwowa jest ponad logiką partyjną. Kaczyński po to tak eskaluje - powiedział wicemarszałek w TVN24. Jak ocenił Zgorzelski, sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości wobec programu SAFE wynika z czystej polityki. - Oni nie mogą fizycznie i psychicznie znieść, że Polsce się może udać, a przy okazji nam się może udać. Bo to nie oni sprowadzili ten program - powiedział.

Rada Fiskalna ocenia pożyczkę SAFE

Rada Fiskalna ocenia pożyczkę SAFE jako instrument finansowy korzystny dla Polski - wskazano w komunikacie Rady. Jednocześnie, w ocenie Rady, dalsze wyprowadzanie wydatków i długu poza krajową definicję sektora finansów publicznych pogarsza przejrzystość finansów publicznych. "SAFE należy ocenić jako instrument finansowy – w kategoriach kosztu finansowania, czynników ryzyka (takich jak np. zmiany stóp procentowych, zmiany kursów walutowych, ryzyko refinansowania), wpływu na strukturę i zapadalność długu oraz zgodności z celami rządowej Strategii zarządzania długiem publicznym na lata 2025-2029. Kluczowe jest porównanie parametrów SAFE z alternatywami rynkowymi przy zachowaniu m.in. porównywalności waluty, zasad wyznaczania oprocentowania i horyzontu czasowego" - napisano w komunikacie.