W ubiegłym tygodniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła wraz z grupą parlamentarzystów odejście z Polski 2050 i powołanie nowego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum. Deklarację przystąpienia do klubu zgłosiło 15 posłów i 3 senatorów z dotychczasowego klubu Polski 2050 oraz jeden europoseł.

To czeka koalicję przed wyborami w 2027 r.

W najnowszym sondażu, którego wyniki Onet opublikował w piątek rano, SW Research zadał Polakom pytanie: "Czy uważa Pani/Pan, że rozpad Polski 2050 na dwa osobne kluby, doprowadzi do upadku koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 r.?". Największa grupa ankietowanych (36,6 proc.) uważa, że rozpad Polski 2050 nie przyczyni się do upadku koalicji rządzącej. Przeciwnego zdania jest 30,6 proc. badanych. Onet zwraca uwagę, że aż 32,8 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Reklama

Sondaż został zrealizowany 25 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.