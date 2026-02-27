Nowa fala ataków na klientów Pekao S.A.

Przestępcy nie próżnują i uderzają w użytkowników bankowości elektronicznej z nową siłą. W ostatnich dniach Centrum Bezpieczeństwa Banku Pekao S.A. odnotowało wzmożoną aktywność oszustów. Cybernetyczni złodzieje wysyłają tysiące e-maili, które mają wzbudzić zaufanie odbiorców. Wykorzystują do tego znane logotypy, charakterystyczny język bankowy oraz profesjonalny wygląd wiadomości.

Jak informuje Bank Pekao S.A., głównym elementem ataku jest załącznik. To właśnie tam ukryto szkodliwe oprogramowanie. Jeśli pobierzesz i otworzysz taki plik, wirus natychmiast zainfekuje Twój komputer lub smartfon. Od tego momentu przestępcy mogą śledzić każdy Twój ruch, przechwytywać loginy i hasła, a w konsekwencji – wyczyścić Twoje konto bankowe.

Jak rozpoznać fałszywy e-mail od banku?

Oszuści perfekcyjnie kopiują styl oficjalnej komunikacji. Stosują identyczne czcionki, barwy i układy graficzne, co prawdziwy bank. Istnieją jednak sygnały, które powinny wzbudzić Twoją czujność:

Podejrzany adres nadawcy : Zawsze sprawdzaj, czy e-mail pochodzi z oficjalnej domeny banku (np. @pekao.com.pl). Oszuści często używają podobnie brzmiących adresów.

: Zawsze sprawdzaj, czy e-mail pochodzi z oficjalnej domeny banku (np. @pekao.com.pl). Oszuści często używają podobnie brzmiących adresów. Presja czasu lub strachu: Wiadomość sugeruje, że musisz natychmiast "potwierdzić dane" lub "odblokować dostęp", bo inaczej stracisz pieniądze.

Wiadomość sugeruje, że musisz natychmiast "potwierdzić dane" lub "odblokować dostęp", bo inaczej stracisz pieniądze. Nieoczekiwany załącznik: Banki rzadko przesyłają pliki do pobrania w e-mailach, chyba że sam o to prosiłeś (np. wyciągi zabezpieczone hasłem).

Porady ekspertów Pekao

Obrona przed cyberatakiem zależy przede wszystkim od Twojej czujności. Bank przypomina o kilku kluczowych zasadach, które ochronią Twoje oszczędności. Nigdy nie otwieraj załączników w wiadomościach, których się nie spodziewasz. Nawet jeśli wyglądają na oficjalne faktury czy potwierdzenia przelewu. Samodzielnie wpisuj adres banku w przeglądarce. Nigdy nie loguj się do serwisu Pekao24 poprzez linki przesyłane w e-mailach. Weryfikuj informacje u źródła. Jeśli wiadomość wzbudza Twój niepokój, skontaktuj się bezpośrednio z bankiem. Jak informuje Bank Pekao S.A., najbezpieczniejszą drogą jest kontakt z oficjalną infolinią pod numerem 519 222 222.

Stało się. Kliknąłem w link. Co robić?

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, działaj natychmiast. Każda minuta ma znaczenie dla ochrony Twoich pieniędzy.

Najpierw zablokuj dostęp do banku. Nie czekaj na połączenie z konsultantem, jeśli masz dostęp do aplikacji PeoPay lub serwisu Pekao24. Wejdź w Ustawienia -> Bezpieczeństwo i wybierz opcję Zablokuj kartę/dostępy. To najszybszy sposób, by uniemożliwić złodziejom wypłatę środków.

Następnie zadzwoń na infolinię. Skontaktuj się z Centrum Bezpieczeństwa pod numerem 519 222 222. Przekaż pracownikowi banku wszystkie szczegóły: kiedy otrzymałeś e-mail, co kliknąłeś i jakie dane mogły wyciec. Specjaliści pomogą Ci zabezpieczyć konto na nowo.

Na koniec zgłoś sprawę służbom. Oszustwo finansowe to przestępstwo. Zgłoś sprawę na najbliższym komisariacie policji lub w prokuraturze. Poinformuj bank o złożeniu takiego zawiadomienia. Twoje zgłoszenie może pomóc w namierzeniu grupy przestępczej i ostrzeżeniu innych klientów.