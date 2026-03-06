Jak przekazała stacja CNN, minister obrony Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Ceine przyznali, że irańskie drony Shahed są większym problemem, niż zakładano. Amerykańska obrona powietrzna nie jest w stanie przechwytywać wszystkich spośród nich.

Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wsparcie

Informatorzy agencji Reuters ujawnili, że Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wsparcie w ochronie swoich baz oraz żołnierzy w niektórych krajach Bliskiego Wschodu. "Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych prośbę o konkretne wsparcie w ochronie przed dronami Shahed w regionie Bliskiego Wschodu. Ukraina wesprze USA w walce z irańskimi dronami" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski na platformie X.Ukraińscy specjaliści mają rozpocząć działania w najbliższych dniach.

Trump: USA przyjmą pomoc od każdego państwa

Prezydent Ukrainy polecił przekazać stronie amerykańskiej niezbędne środki. Do regionu mają też trafić ukraińscy specjaliści odpowiedzialni za ochronę przed dronami. W rozmowie telefonicznej z agencją Reuters prezydent USA Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone przyjmą pomoc od każdego państwa.

Sugestie Ukrainy

Wcześniej Zełenski mówił, że Ukrainie brakuje rakiet PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Dlatego Kijów jest gotów wymienić z krajami Bliskiego Wschodu swoje drony przechwytujące na te rakiety.

Natomiast szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów od dronów na Bliski Wschód, aby pomóc w zestrzeliwaniu Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Sybiha zaznaczył, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.