Jak przekazała stacja CNN, minister obrony Pete Hegseth i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Ceine przyznali, że irańskie drony Shahed są większym problemem, niż zakładano. Amerykańska obrona powietrzna nie jest w stanie przechwytywać wszystkich spośród nich.
Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wsparcie
Informatorzy agencji Reuters ujawnili, że Stany Zjednoczone poprosiły Ukrainę o wsparcie w ochronie swoich baz oraz żołnierzy w niektórych krajach Bliskiego Wschodu. "Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych prośbę o konkretne wsparcie w ochronie przed dronami Shahed w regionie Bliskiego Wschodu. Ukraina wesprze USA w walce z irańskimi dronami" - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski na platformie X.Ukraińscy specjaliści mają rozpocząć działania w najbliższych dniach.
Trump: USA przyjmą pomoc od każdego państwa
Prezydent Ukrainy polecił przekazać stronie amerykańskiej niezbędne środki. Do regionu mają też trafić ukraińscy specjaliści odpowiedzialni za ochronę przed dronami. W rozmowie telefonicznej z agencją Reuters prezydent USA Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone przyjmą pomoc od każdego państwa.
Sugestie Ukrainy
Wcześniej Zełenski mówił, że Ukrainie brakuje rakiet PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Dlatego Kijów jest gotów wymienić z krajami Bliskiego Wschodu swoje drony przechwytujące na te rakiety.
Natomiast szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów od dronów na Bliski Wschód, aby pomóc w zestrzeliwaniu Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Sybiha zaznaczył, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję