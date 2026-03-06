Długotrwałe kontynuowanie tej wojny nie leży w naszym interesie. To samo dotyczy ewentualnego załamania się państwowości Iranu lub konfliktów zastępczych toczonych na terytorium Iranu – powiedział szef niemieckiego rządu podczas wizyty w Monachium.

Kanclerz Niemiec: Naród Iranu ma prawo sam decydować o sobie

Zaznaczając, że Berlin popiera próbę eliminacji irańskich programów nuklearnych i rakietowych przez USA i Izrael, Merz podkreślił zarazem, że "naród irański ma prawo sam decydować o swoim losie".

Zaznaczył przy tym, że należy zagwarantować, by materiał nuklearny z Iranu nie trafił do podmiotów niepaństwowych czy państw trzecich.

Kanclerz Niemiec: Iran nie może stać się areną wojen zastępczych

Jednocześnie w ocenie kanclerza istotne jest zachowanie integralności terytorialnej Iranu. Iran nie może stać się areną wojen zastępczych, a samo państwo irańskie musi pozostać zdolne do funkcjonowania – zastrzegł kanclerz.

Kanclerz Niemiec: Nie chcemy doświadczyć scenariusza syryjskiego

Chcemy również zapobiec niekontrolowanym ruchom migracyjnym z Iranu – powiedział Merz. W tym kontekście dodał: Nie chcemy doświadczyć scenariusza syryjskiego.

W wyniku rozpoczętej w 2011 roku wojny domowej w Syrii miliony ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju, wielu z nich skierowało się do Europy, w tym do Niemiec.

Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem atakują od soboty Iran, który przeprowadza na Bliskim Wschodzie kontruderzenia.