Konkurs Piosenki Eurowizji to jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń muzycznych na świecie. Organizowane od 1956 roku widowisko co roku przyciąga przed telewizory setki milionów widzów. Eurowizja od lat jest nie tylko muzycznym świętem, ale także ogromnym popkulturowym fenomenem - towarzyszą jej spektakularne występy, rozbudowana oprawa sceniczna oraz gorące dyskusje fanów z całej Europy. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się w Wiedniu, a półfinały i wielki finał zaplanowano na 12, 14 oraz 16 maja 2026 roku.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Widzowie zdecydowali ws. Eurowizji 2026

W przypadku krajowych preselekcji początkowo zapowiadano duży koncert z udziałem publiczności, który miał odbyć się w jednej z hal widowiskowych i być transmitowany na żywo. Ostatecznie jednak w sobotę widzowie zobaczyli koncert nagrany wcześniej w studiu "Jaka to melodia?". Organizatorzy zdecydowali się na dwuetapowy system głosowania. Najpierw przez tydzień widzowie mogli oddawać głosy za pośrednictwem aplikacji TVP VOD. Następnie, w dniu emisji koncertu, uruchomiono również tradycyjne głosowanie SMS. Linia została zamknięta o północy, kiedy zakończono przyjmowanie wszystkich głosów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zwycięzcę preselekcji ogłoszono w niedzielnym wydaniu "Pytania na Śniadanie". W rezultacie głosowania widzów Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 reprezentować będzie Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Reklama

Kto konkurował o wyjazd na Eurowizję?

Reklama

O wyjazd na Eurowizję konkurowało ośmioro artystów. Byli to: