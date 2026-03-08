Program jak zwykle prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a za stołem jurorskim zasiedli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami" poświęcono kobietom z okazji ich święta. W niedzielę 8 marca obchodzony jest bowiem Dzień Kobiet. W programie pojawiły się najważniejsze kobiety w życiu uczestników tej edycji "Tańca z gwiazdami". Drugi odcinek Anna Rusowicz z piosenką "Być kobietą".

Kto występuje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami" wystartowało 12 par. Oto lista duetów:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para nr 1)

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2)

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (para nr 3)

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para nr 4)

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba (para nr 5)

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina (para nr 6)

Kamil Nożyński i Izabela Skierska (para nr 7)

Izabella Miko i Albert Kosiński (para nr 8)

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para nr 9)

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10)

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para nr 11)

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12)

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino w rumbie

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zatańczyli rumbę do piosenki Edyty Górniak "Jestem kobietą". Iwona Pavlović była bardzo zadowolona i stwierdziła, że taniec był hipnotyzujący. Punktacja to 37 punktów.

Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski w jive'ie

Małgorzata Potocka i Mieszka Masłowski zatańczyli do piosenki "Man! I Feel Like A Woman!". Aktorka zdradziła, że kilka miesięcy temu zdiagnozowano u niej raka piersi. My jako aktorki, osoby publiczne powinnyśmy się dzielić tym, badać się - powiedziała Ewa Kasprzyk, nawiązując do wyznania Potockiej. Rafałowi Maserakowi w występie Małgorzaty Potockiej zabrakło "ognia i temperamentu". Para dostała 20 punktów.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba w walcu wiedeńskim

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba zatańczyli walca angielskiego. Nie trać tego uroku, który masz. Jesteś absolutną radością. (...) Jeśli ktoś ma gorszy dzień, to może włączyć sobie jak tańczysz i pomyśleć, że życie jest piękne - powiedziała Iwona Pavlović, ale miała wiele zastrzeżeń technicznych do tańca Mateusza Pawłowskiego. Para dostała 26 punktów od jurorów.

Iza Miko z Albertem Kosińskim i rumba

Iza Miko i Albert Kosiński zatańczyli rumbę. W tym tańcu była magia. To mnie porwało i zaczarowało. Poza tym ta muzyka - kobieta w ogniu - powiedziała Ewa Kasprzyk. Para dostała 33 punkty.

Natalii "Natsu" Karczmarczyk i Wojciecha Kuciny w tangu

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina zatańczyli energetyczne i dynamiczne tango do piosenki "Womanizer" Britney Spears. Trochę mnie zatkało. Ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś poprawnie ustawionej sylwetki, ani nie miałaś kontaktu z Wojciechem. Ja widzę, że ledwo co idziesz, a przecież chodzisz pięknie - oceniła występ Natsu Iwona Pavlović. Para dostała 19 punktów.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz w walcu angielskim

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zaprezentowali na parkiecie klasycznego walca angielskiego. Dzisiaj jak na razie zrobiłaś na mnie najlepsze wrażenie. Zaczynasz wszystko z taką białą kartką. Widać, jaki robisz progres - zachwycał się Rafał Maserak. Para dostała 37 punktów.

Cha-cha i Gamou Fall z Hanną Żudziewicz

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz zatańczyli żywiołową cha-chę do przeboju "Pretty Woman". Trzymałeś takie tempo, że pomyślałem: trzymaj tak do końca, a ja po prostu frunę. Masz piękne ręce, jak ptak - ocenił Tomasz Wygoda. Para dostała 37 punktów.

Walc Kacpra „Jaspera” Porębskiego i Darii Syty

Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta zaprezentowali na parkiecie klasycznego walca. Czarujący dżentelmen. Oddaje ci moje serce za ten taniec - powiedziała Ewa Kasprzyk. Para dostała od jurorów 31 punktów.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w fokstrocie

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zatańczyli fokstrota. Dla mnie muzyka była fantastyczna. Fajna konwencja połączenia takiej muzyki z fokstrotem - coś nowego. To było wszystko fantastycznie zatańczone, a cały obraz był fantastyczny - powiedział Rafał Maserak. Para dostała od jurorów 38 punktów.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w tangu

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zaprezentowali na parkiecie tango do piosenki Rihanny. Było dynamicznie i wyraziście. Bije mi serce. Byłeś w tym tak autentyczny. Zaskoczyliście po raz kolejny - powiedziała Iwona Pavlović. Para dostała od jurorów 30 punktów.

Kamil Nożyński i Izabela Skierska zatańczyli do wyjątkowego utworu

Kamil Nożyński i Izabela Skierska zatańczy quickstepa do utworu, który aktor sam napisał. Para dostała 26 punktów. Poradziłeś sobie w tych skokach. (...) Mi się podobało - powiedział Tomasz Wygoda

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska w walcu angielskim

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska zatańczyli eleganckiego walca angielskiego. Jest w tobie taka prawdziwość. Ludzie cię kochają - powiedziała Iwona Pavlović. Rafał Maserak pochwalił Kędzierskiego za to, że widać, jak ciężko trenuje. Para dostała 23 punkty.

Kto odpadł po 2. odcinku 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Do głosów jurorów doliczono głosy widzów. Z programem pożegnali się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.