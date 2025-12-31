Jak poinformował rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, w związku z wysokim stanem wód na terenie gminy Elbląg prowadzony jest monitoring rzek i cieków wodnych.

Zalany Frombork

We wtorek wieczorem Frombork został zalany w wyniku cofki. Aby uchronić miasto przed podwyższającym się stanem wody w Zalewie Wiślanym, straż pożarna ułożyła worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej we Fromborku. We Fromborku strażacy układali worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej. Policja wydała zalecenia mieszkańcom, prosiła m.in. o pozostanie w domach i o usunięcie samochodów z terenów zagrożonych zalaniem.

Stan ostrzegawczy w Elblągu

W związku z warunkami pogodowymi we wtorek podniósł się także poziom wody w rzece Elbląg w Elblągu. Wysoki stan wód w rzece Elbląg przekraczający stan alarmowy oraz w porcie we Fromborku na Zalewie Wiślanym był związany z tak zwaną cofką, gdy silny wiatr z północy wpycha wody w głąb lądu. Jak poinformował w środę prezydent Elbląga Michał Missan, poziom wody w rzece wynosił o godz. 7.30 - 594 cm, czyli nieco powyżej stanu ostrzegawczego. W Elblągu rękawy przeciwpowodziowe rozłożone są na Bulwarze Zygmunta Augusta. Chodzi o to, by nie dopuścić do wylania się wody w mieście. Rozkładano także worki z piaskiem.