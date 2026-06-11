Gazeta podała, że Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Teraz, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego.

"W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie." - napisała "Rz".

Ważne zmiany dla kierowców taksówek. Nadchodzą nowe przepisy

Dziennik ustalił, że niebawem ma zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów projekt, który przewiduje, że osoby niebędące obywatelami państw z UE lub EFTA, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z państwa pochodzenia, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.