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Ważne zmiany dla kierowców taksówek. Nadchodzą nowe przepisy

Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
32 minut temu
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Ważne zmiany dla kierowców taksówek. Nadchodzą nowe przepisy
Ważne zmiany dla kierowców taksówek. Nadchodzą nowe przepisy/ShutterStock
Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, ale też ze swojego kraju pochodzenia - napisała czwartkowa "Rzeczpospolita" w materiale "Taksówki nie dla przestępców".

Gazeta podała, że Ministerstwo Infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. Teraz, by wykonywać przewóz osób, trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego.

"W efekcie nie ma przeszkód, by dostarczyła je osoba, która w przeszłości została skazana nawet za poważne przestępstwa (np. morderstwo, gwałt lub handel narkotykami) w Gruzji, Pakistanie czy Ukrainie." - napisała "Rz".

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Ważne zmiany dla kierowców taksówek. Nadchodzą nowe przepisy

Dziennik ustalił, że niebawem ma zostać wpisany do wykazu prac Rady Ministrów projekt, który przewiduje, że osoby niebędące obywatelami państw z UE lub EFTA, ubiegając się o licencję, będą musiały złożyć zaświadczenie potwierdzające niekaralność także z państwa pochodzenia, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.

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Źródło PAP
Tematy: przepisykierowcytaksówka
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