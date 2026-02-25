Jak podał prezenter telewizji Jake Tapper, Trump powiedział te słowa podczas zamkniętego lunchu z dziennikarzami największych redakcji przed jego wtorkowym orędziem o stanie państwa.

"Iran chce porozumienia bardziej, niż ja, ale po prostu nie chcą wypowiedzieć sekretnej frazy: 'nie będziemy budować broni jądrowej'" - cytował Trumpa Tapper.

Tajny lunch Trumpa. Padły słowa o "sekretnej frazie" Iranu

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi, który ma w czwartek wziąć udział w rozmowach z przedstawicielami USA Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem w Genewie, napisał na platformie X, że "Iran pod żadnym pozorem nigdy nie stworzy broni jądrowej", lecz dodał, że Irańczycy nigdy nie zrezygnują "z prawa do korzystania z pokojowej technologii nuklearnej na rzecz naszego narodu".

Reklama

"Mamy historyczną szansę na zawarcie bezprecedensowego porozumienia, które uwzględni wspólne obawy i osiągnie wspólne interesy. Porozumienie jest w zasięgu ręki, ale tylko wtedy, gdy dyplomacja zostanie uznana za priorytet" - napisał Aragczi.

W Białym Domu odbył się briefing sekretarza stanu Marka Rubio dla kierownictwa Kongresu na temat Iranu. W spotkaniu udział ma wziąć również dyrektor CIA John Ratcliffe. W spotkaniu uczestniczą przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, lider demokratycznej mniejszości w Izbie Hakeem Jeffries, liderzy obydwu partii w Senacie oraz szefowie i wiceszefowie komisji ds. wywiadu w obydwu izbach.