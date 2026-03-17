Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki. Według zapowiedzi rządu, weto nie uniemożliwi skorzystania z tych środków.

W opublikowanym we wtorek sondażu IBRiS dla Radia ZET zapytano ankietowanych, czy ich zdaniem "sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego wobec unijnej pożyczki SAFE na dozbrojenie armii jest zgodny z interesem Polski?".

Burza wokół SAFE. Polacy nie zgadzają się z Nawrockim [SONDAŻ]

Jak wynika z sondażu, ponad połowa ankietowanych (52,5 proc.) uznała, że sprzeciw prezydenta wobec unijnej pożyczki SAFE nie jest zgodny z interesem Polski (zdecydowanie nie odpowiedziało 34,5 proc.; raczej nie – 18 procent). Zdanie przeciwne wyraziło łącznie 38 proc. ankietowanych (25,9 proc. respondentów uznało decyzję Nawrockiego za "zdecydowanie" zgodną z interesem Polski, a za "raczej" zgodną - 12,1 procent).

Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 9,5 proc. ankietowanych.

Jak podaje Radio ZET "podział w opiniach zarysowuje się wyraźniej, kiedy weźmie się pod uwagę poglądy polityczne odpowiadających. Wynik sondażu przeprowadzonego przez IBRiS pokazuje, że opinie na temat sposobu dozbrajania polskiej armii są ściśle powiązane z sympatiami partyjnymi".

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stoją murem za Karolem Nawrockim. 90 proc. badanych w tej grupie uważa decyzję prezydenta za zgodną z interesem Polski. Przeciwnego zdania jest 8 proc. Dla porównania – zaledwie 6 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej popiera sprzeciw Nawrockiego wobec unijnej pożyczki SAFE, a 92 proc. ocenia go jako niezgodny z interesem kraju - informuje Radio ZET.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 marca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.