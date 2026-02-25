Wojna zakończy się wtedy, gdy prezydent USA Donald Trump wspólnie z Europejczykami postawi Władimira Putina do pionu i zmusi go do prawdziwych negocjacji, które przyniosą rezultaty – podkreślił Zełenski w rozmowie przeprowadzonej w Kijowie.

Zełenski: Nie przegrywamy wojny, to tylko rosyjska narracja

W jego ocenie twierdzenie, że jego kraj przegrywa wojnę, to "rosyjska narracja". Rosja walczy, by zniszczyć nas jako niezależne państwo, a my na to nie pozwoliliśmy – powiedział Zełenski.

Wskazał przy tym na niedawne sukcesy sił ukraińskich na froncie, w tym odzyskanie 300 km kw. terytorium w obwodzie zaporoskim.

Zełenski: Jestem gotów na spotkanie z Putinem i kompromisy

Ukraiński przywódca wyraził gotowość do kompromisów w sprawie zawieszenia broni oraz otwartość na rozmowy o rosyjskich roszczeniach terytorialnych. Mam prostą wiadomość dla Putina: jestem gotów na spotkanie. Musimy zakończyć tę wojnę – oświadczył.

Zełenski: Orban stawia się na równi z Putinem i Łukaszenką

Zełenski w rozmowie z niemiecką stacją skrytykował premiera Węgier Viktora Orbana. Jeśli zablokuje 90 mld euro, to dla nas postawi się na równi z Putinem i (przywódcą Białorusi Alaksandrem) Łukaszenką – zaznaczył.

Rząd w Budapeszcie zapowiedział, że zablokuje unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy, mimo że w grudniu 2025 r. Orban wraz z innymi szefami państw i rządów UE zgodził się na jej udzielenie. Teraz państwa UE muszą jednomyślnie zgodzić się na zaciągnięcie kredytu przez UE, chociaż Węgry i Słowacja będą zwolnione z jakichkolwiek zobowiązań.

Zełenski: W czasie wojny robimy więcej niż inni w czasach pokoju

W kontekście UE Zełenski wezwał do przyspieszania procedur akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Przeprowadzamy reformy w czasie wojny. W czasie wojny robimy więcej niż inni kandydaci do UE w czasach pokoju – ocenił. Równocześnie zaapelował do państw europejskich o zwiększenie presji gospodarczej na Rosję i dalsze utrudnianie jej eksportu ropy naftowej.

Zełenski: Dziękuję Niemcom jako liderowi we wspieraniu Ukrainy

Prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność wobec Niemiec "za przyjęcie w Europie roli lidera we wspieraniu Ukrainy".

Podkreślił jednocześnie, że po ewentualnym zawieszeniu broni będzie oczekiwał od Berlina bardziej aktywnej roli. Wyraził nadzieję, że Niemcy dołączą wtedy do Francji oraz Wielkiej Brytanii, które deklarują gotowość wysłania żołnierzy do Ukrainy w celu utrzymania pokoju.