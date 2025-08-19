Krzysztof Jackowski to jasnowidz, którego przepowiednie wzbudzają wiele emocji i budzą niemałe kontrowersje. Mimo tego Polacy są ciekawi, co wieszczy zwłaszcza w sprawach dotyczących wojny w Ukrainie, czy spotkań na szczycie jak to, do którego doszło w miniony piątek (15 sierpnia) na Alasce między Putinem i Trumpem.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Pokoju nie będzie"

Jasnowidz z Człuchowa w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził to, co mówił jakiś czas temu. Jego zdaniem pokój na Ukrainie wcale nie jest bliski. Putinowi nie chodzi o Ukrainę. Pokoju nie będzie- mówi jasnowidz Jackowski.

Ja mówiłem o tym na swoim kanale. Doskonale pamiętam, co panu powiedziałem pół roku temu, gdy prezydent Trump zapewniał, że doprowadzi w ciągu 48 godzin do pokoju na Ukrainie - przypomniał jasnowidz z Człuchowa.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Putin rozgrywa Trumpa

Jak wynika z przepowiedni jasnowidza Jackowskiego Europa jest za słaba, by skłonić Rosję do zakończenia wojny. Choć wielu wierzyło, że pomoże w tym Donald Trump jako prezydent USA, tak się nie stało. Dodaje, że deklaracje Putina nie są prawdziwe a prezydent Rosji rozgrywa prezydenta USA. Jasnowidz z Człuchowa uważa, że Polska tej sytuacji może się obawiać.

Zdaniem jasnowidza Jackowskiego pokoju nie będzie. Co z Polską?

Putinowi nie chodzi o Ukrainę. Pokoju nie będzie. Putinowi chodzi o inne kraje. My, Polacy, mamy czego się obawiać – mówi Jackowski. Dodaje, że jego zdaniem pokój na wschodzie Europy zbyt szybko nie nadejdzie. Co więcej, jego zdaniem, będzie dochodzić do kumulacji napięć w tym rejonie.