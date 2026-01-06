Prawdziwe pytanie brzmi: jakim prawem Dania rości sobie prawa do kontroli nad Grenlandią? (...) Na jakiej podstawie uważa Grenlandię za swoją kolonię? - powiedział doradca Donalda Trumpa w wywiadzie wyemitowanym w w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

Nikt nie będzie walczył zbrojnie ze Stanami Zjednoczonymi o przyszłość Grenlandii – odpowiedział Miller na pytanie, czy wyklucza użycie siły militarnej w celu przejęcia kontroli nad wyspą. - Żyjemy w świecie, w realnym świecie rządzonym siłą, potęgą (...) To są żelazne prawa tego świata od zarania dziejów - dodał.

Grenlandia na celowniku USA. Doradca Trumpa nie wyklucza użycia siły

W rozmowie Miller odniósł się też do krytyki, jaka spadła na jego żonę, byłą asystentkę Białego Domu Katie Miller po internetowej wpisie dotyczacym Grenlandii. W sobotę - krótko po przeprowadzonej przez USA interwencji zbrojnej w Wenezueli - Miller opublikowała na X mapę Grenlandii przykrytej amerykańską flagą, a do wpis dodała: "Wkrótce".

Trump wielokrotnie twierdził, że USA potrzebują tej wyspy ze względu na obronność. Pod koniec grudnia mianował Jeffa Landry'ego specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczonych ds. Grenlandii, a ten w serwisach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

Szef grenlandzkiego rządu Jens-Frederik Nielsen oświadczył w poniedziałek, że Grenlandia to naród, kraj i demokracja, co powinni szanować zwłaszcza bliscy i lojalni przyjaciele. "Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi: 'potrzebujemy Grenlandii' i łączy nas z Wenezuelą i (amerykańską - PAP) interwencją wojskową, to jest to nie tylko niewłaściwe, to świadczy o braku szacunku" – napisał na Facebooku. "Jesteśmy częścią NATO i w pełni zdajemy sobie sprawę ze strategicznego położenia naszego kraju" – zaznaczył.