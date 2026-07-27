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Donald Tusk dostaje aż trzy emerytury. Wiemy, jaka kwota trafia na konto premiera

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 05:45
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Donald Tusk dostaje aż trzy emerytury. Wiemy, jaka kwota trafia na konto premiera/Shutterstock
Najnowsze oświadczenie majątkowe Donalda Tuska odsłania brutalną prawdę o potężnych przelewach, które co miesiąc zasilają konto szefa rządu. Podczas gdy praca w Kancelarii Premiera przynosi mu standardowe zarobki, pieniądze płynące z trzech różnych instytucji emerytalnych mogą przyprawić o zawrót głowy. Zobacz, kto przelewa mu najwięcej i ile naprawdę wynosi luksusowa unijna emerytura Donalda Tuska.

Emerytura Donalda Tuska - jak wygląda sytuacja w 2026 roku?

69-letni obecnie Donald Tusk osiągnął wiek uprawniający do emerytury cztery lata temu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, które przewidują 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Obecnie (od 1 marca 2026 roku) minimalne świadczenie dla emeryta w Polsce po ostatnich waloryzacjach wynosi 1978,49 zł brutto. Jaką emeryturę, a raczej emerytury, otrzymuje premier w 2026 roku?

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Zgodnie z najnowszymi publicznymi sprawozdaniami finansowymi, Donald Tusk dynamicznie powiększył swoje zasoby finansowe w porównaniu do początku kadencji. Premier deklaruje obecnie znaczne oszczędności gotówkowe, które w przeliczeniu na polską walutę osiągają poziom około 1,5 miliona złotych (w podziale na złotówki oraz euro) oraz polisy na życie. W opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczeniu majątkowym premier konsekwentnie deklaruje brak posiadanych nieruchomości (domów, mieszkań) oraz pojazdów mechanicznych. Premier posiada natomiast wpisany do oświadczenia cenny zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Jednocześnie jednak powszechnie wiadomo, że pobiera wyjątkowo atrakcyjną emeryturę z instytucji europejskich.

Jaką emeryturę otrzymuje Donald Tusk w 2026 roku?

Dzięki corocznym waloryzacjom świadczeń, łączna kwota, jaką premier otrzymuje z systemu emerytalnego, uległa zauważalnemu zwiększeniu. Donald Tusk pobiera co miesiąc trzy różne świadczenia:

  • Emerytura z Komisji Europejskiej: Za wieloletnią pracę na stanowisku szefa Rady Europejskiej premier otrzymuje obecnie równowartość około 25-26 tys. zł brutto miesięcznie (w skali roku to blisko 70 tys. euro).
  • Emerytura z polskiego ZUS: W wyniku skumulowanych waloryzacji (w tym ostatniej z marca 2026 roku na poziomie 5,3 proc.), polskie świadczenie premiera wzrosło do około 11,5 tys. zł brutto miesięcznie (ponad 138 tys. zł rocznie).
  • Emerytura belgijska: Dodatkowe mniejsze świadczenie zagraniczne, które wynosi około 850-900 zł miesięcznie.

A to oznacza, że w 2026 roku Donald Tusk otrzymuje średnio około 37-38 tys. zł brutto miesięcznie z samego tytułu świadczeń emerytalnych. Jednak to nie koniec, bo jako aktywny polityk Tusk pobiera też regularną pensję szefa rządu, która wynosi w granicach 26 tys. zł brutto miesięcznie.

Jakie dochody, oprócz emerytury, ma Donald Tusk?

Poza gigantycznymi emeryturami i pensją premiera, na łączne zarobki Donalda Tuska składają się dodatkowe źródła dochodu. Należą do nich przede wszystkim:

  • Zyski z praw autorskich (za wydane książki),
  • Dieta parlamentarna o charakterze ryczałtowym,
  • Uposażenie poselskie oraz środki wypłacane przez Kancelarię Premiera,
  • Odsetki bankowe od zgromadzonych oszczędności walutowych.

Wszystkie te dodatkowe elementy zasilają budżet premiera o kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. W efekcie, łączny strumień miesięcznych wpływów Donalda Tuska (emerytury + pensja + dodatki) w 2026 roku przekracza próg 65 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Tuskemeryturaoświadczenie majątkoweemerytura Donalda Tuska
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Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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