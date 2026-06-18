InPost Fresh zadebiutował latem 2021 roku jako platforma umożliwiająca zakupy spożywcze online. Użytkownicy mogli zamawiać produkty m.in. z oferty sieci Carrefour oraz hurtowni Makro. W zależności od potrzeb dostępne były różne terminy dostawy – nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia.

Aby zapewnić odpowiednie warunki transportu żywności, dostawy realizowano specjalnie przystosowanymi pojazdami wyposażonymi w chłodnie i zamrażarki. Dzięki temu klienci mogli bez obaw zamawiać także świeże produkty wymagające kontrolowanej temperatury.

InPost wyłącza popularną usługę. Klienci mają czas tylko do 1 lipca 2026

W kolejnych miesiącach usługa była rozwijana. Już w 2022 roku oferta obejmowała około 30 tys. artykułów dostępnych na terenie całej Polski. Dodatkowym magnesem dla klientów była darmowa dostawa przy zakupach przekraczających 40 zł. W tamtym czasie firma informowała również, że liczba użytkowników aplikacji przekroczyła 550 tys.

Teraz projekt przechodzi do historii. W wiadomości rozesłanej do klientów InPost poinformował o zakończeniu działalności platformy.

"Cześć, Informujemy, że zgodnie z Regulaminem InPost Fresh dla Kupujących (pkt 21.1 lit. b) z dniem 1 lipca 2026 r. kończymy świadczenie usługi InPost Fresh." - czytamy.

Od wskazanej daty składanie nowych zamówień nie będzie już możliwe. Firma zapewnia jednak, że wszystkie zakupy złożone wcześniej zostaną zrealizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Sama aplikacja pozostanie dostępna jeszcze przez dwa miesiące – do 1 września 2026 roku.

InPost podkreśla również, że zamknięcie usługi nie wpływa na prawa konsumentów. Reklamacje czy zwroty związane z wcześniejszymi zakupami nadal będzie można składać na dotychczasowych zasadach.

Źródło: telepolis.pl, media