Nie żyje Mirosław Krawczyk

Mirosław Krawczyk nie żyje. Informację o śmierci znanego aktora podał Teatr Wybrzeże. "Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka. Po studiach w krakowskiej PWST trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach, dla kina odkrył go Janusz Kidawa. Zdobyte doświadczenia pozwoliły mu wypracować rozpoznawalny styl oparty na precyzji, uważności i głębokim rozumieniu postaci" - napisano.

Mirosław Krawczyk był ojcem Mikołaja Krawczyka

"Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu" - dodano. Mirosław Krawczyk miał 72 lata. Prywatnie był mężem aktorki Marii Mielnikow oraz ojcem Mikołaja Krawczyka, który również jest aktorem.

Sześć lat temu aktor postanowił przejść na emeryturę. Na scenie i przed kamer występował przez ponad 40 lat. Niby nie trzeba [iść na emeryturę], ale należy zwolnić etat. Będę grał dalej, ale muszę dać miejsce młodym. Takie życie. (...) Bez teatru nie jestem w stanie żyć - mówił w "Tygodniku Angora".

Gdzie grał Mirosław Krawczyk?

Mikołaj Krawczyk zagrał ponad 300 ról. Nie jestem pazerny, nigdy nie zabiegałem o role. Wydawało mi się, że mój kunszt winni docenić reżyserzy. Podobnie w filmie. Nigdy nie byłem na żadnym castingu - mówił w wywiadzie. Na koncie aktor ma role w takich filmach jak: