Bożena Dykiel zmarła 12 lutego br.. Aktorka znana była z ról w takich filmach jak "Ziemia obiecana", "Znachor" czy "Wyjście awaryjne". Przez lata grała w serialu "Na Wspólnej".

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Szczegóły ceremonii

Aktorka grała nie tylko role komediowe, ale również dramatyczne. Stała się dzięki nim ikoną polskiego kina i teatru. Wiadomo, że pogrzeb aktorki odbędzie się 25 lutego. Bożena Dykiel zostanie pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

W internecie pojawił się nekrolog ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uroczystości pogrzebowych. "Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 25 lutego 2026 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, Pl. Teatralny 18. o godzinie 14.00 ruszy kondukt spod bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach. O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina" - napisano.

Rodzina Bożeny Dykiel ma prośbę do żałobników

W nekrologu bliscy aktorki zwrócili się z prośbą do tych, którzy pojawią się na ceremonii pogrzebowej Bożeny Dykiel. "Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" - napisali bliscy aktorki.