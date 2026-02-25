Bożena Dykiel przez wiele lat grała w serialu "Na Wspólnej". Nie tylko tą rolą zapisała się w pamięci widzów. Grała też w filmach "Znachor". "Wyjście awaryjne" czy "Filip z konopi" oraz serialu "Alternatywy 4", w którym wcielała się w postać Miećki Aniołowej.

Pogrzeb Bożeny Dykiel

Aktorka odeszła 12 lutego br. Miała 77 lat. Jej pogrzeb odbędzie się 25 lutego w Warszawie. Msza żałobna odbędzie się w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie o godz. 12.00. Dwie godziny później kondukt odprowadzi zmarłą na Powązki Wojskowe.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Rodzina ma jedną prośbę
Tu dokładnie znajdzie się grób Bożeny Dykiel

Wiadomo, gdzie dokładnie zostanie pochowana Bożena Dykiel. Jej grób, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, znajdzie się w kwaterze C w rzędzie 1B-6.

Rodzina Bożeny Dykiel ma prośbę do żałobników

Bliscy aktorki w opublikowanym nekrologu zwrócili się z prośbą do żałobników. "Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" - napisali.