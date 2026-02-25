Bożena Dykiel przez wiele lat grała w serialu "Na Wspólnej". Nie tylko tą rolą zapisała się w pamięci widzów. Grała też w filmach "Znachor". "Wyjście awaryjne" czy "Filip z konopi" oraz serialu "Alternatywy 4", w którym wcielała się w postać Miećki Aniołowej.

Pogrzeb Bożeny Dykiel

Aktorka odeszła 12 lutego br. Miała 77 lat. Jej pogrzeb odbędzie się 25 lutego w Warszawie. Msza żałobna odbędzie się w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie o godz. 12.00. Dwie godziny później kondukt odprowadzi zmarłą na Powązki Wojskowe.

Tu dokładnie znajdzie się grób Bożeny Dykiel

Wiadomo, gdzie dokładnie zostanie pochowana Bożena Dykiel. Jej grób, jak wynika z informacji znajdujących się na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, znajdzie się w kwaterze C w rzędzie 1B-6.

Rodzina Bożeny Dykiel ma prośbę do żałobników

Bliscy aktorki w opublikowanym nekrologu zwrócili się z prośbą do żałobników. "Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach" - napisali.