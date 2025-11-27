Nie żyje Stanisław Sparażyński. Urodzony w 1931 r. aktor występował na wielu scenach teatralnych w Polsce, m.in. w Teatrze Estrady w Poznaniu, warszawskim Teatrze Ateneum oraz Teatrze Narodowym. Grał też w popularnych serialach, takich jak m.in. "Na Wspólnej", "Pogoda na jutro", "Plebania" oraz w odcinku jubileuszowym "Świata według Kiepskich".

Pożegnanie Stanisława Sparażyńskiego

O śmierci aktora poinformował Związek Artystów Scen Polskich w Warszawie, publikując wpis w mediach społecznościowych. "Stanisław Sparażyński nie żyje. Nasz kochany, serdeczny kolega, wspaniały aktor i cudowny człowiek, wieloletni członek ZASP odszedł wczoraj na niebiańską scenę. Żegnaj, kochany Staszku" - napisano. "Pożegnanie Stanisława Sparażyńskiego odbędzie się 2 grudnia o godzinie 13.00 w Parafii pw. św. Augustyna w Warszawie przy ul. Nowolipki 18. Później nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Bródnowski" - czytamy.

Reklama

Anna Mucha w ciepłych słowach o zmarłym aktorze

"Dobranoc panie Stanisławie. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy... takich mężczyzn już nie ma... z panem odszedł kawałek pięknego świata" - napisała aktorka.