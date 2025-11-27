Instytut zapytał w sondażu, którego wyniki opublikowano w "SE" w czwartek, czy rząd Tuska powinien konsultować z prezydentem Nawrockim projekty ustaw, zanim trafią do Sejmu.

Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 60 proc. ankietowanych, 30 proc. udzieliło odpowiedzi negatywnej, zaś 10 proc. badanych nie miało zdania.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster od 15 do 17 listopada na próbie 1003 dorosłych Polaków.