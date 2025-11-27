To będzie podróż pod znakiem pokoju i z takim przesłaniem - zapowiedziano w Watykanie.

Pielgrzymka będzie łączyć aspekty wiary, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz polityki. Będzie też pierwszym zagranicznym testem dla nowego papieża.

Głównym powodem pielgrzymki jest 1700. rocznica fundamentalnego wydarzenia w dziejach chrześcijaństwa, czyli Soboru Nicejskiego - pierwszego zgromadzenia biskupów, które odbyło się w obecnej miejscowości Iznik w Turcji. Dawniej nosiła nazwę Nicea. Jego najważniejszą spuścizną jest wyznanie wiary, które do czasów obecnych wyznaje około 2,5 mld chrześcijan.

Do podróży do Turcji dodano wizytę w Libanie, jednym z kluczowych państw Bliskiego Wschodu; kraju o wysokiej tolerancji religijnej i jednocześnie jednym z zapalnych punktów w regionie.

Leon XIV wyrusza w pierwszą zagraniczną podróż. Papież leci do Turcji i Libanu

To rejon konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, a innym powodem niestabilności jest trudna sytuacja ludności. Po wieloletniej wojnie domowej w kolejnych dekadach Liban nie zaznaje spokoju. Na jego południu nasilają się ataki sił izraelskich na posterunki i bazy sił ONZ - UNIFIL. W niedzielę w izraelskim ataku w Bejrucie zginął jeden z liderów Hezbollahu, wspieranej przez Iran libańskiej organizacji szyickiej.

Oczekuje się mocnego apelu papieża o pokój na całym Bliskim Wschodzie, przede wszystkim w Strefie Gazy.

Papież spotka się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, odgrywającym jedną z kluczowych ról w relacjach między Wschodem a Zachodem i wykorzystującym strategiczne położenie swojego kraju, by wzmocnić jego znaczenie w NATO, w relacjach z UE, a także z Rosją i Ukrainą.

Hasłem wizyty apostolskiej w Turcji są słowa: "Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest".

Leon XIV odwiedzi Turcję jako piąty papież. W 1967 roku wizytę w tym kraju złożył Paweł VI, a w 1979 roku, na początku pontyfikatu - Jan Paweł II. Wtedy odwiedził Błękitny Meczet w Stambule. Była to „wizyta nieoficjalna i dyskretna” - tłumaczono po latach, gdy ujawniono tę wiadomość.

Benedykt XVI był w Turcji w 2006 roku, a Franciszek - w 2014 roku.

Hasłem wizyty w Libanie, która potrwa od 30 listopada do 2 grudnia, są słowa "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" z Ewangelii według świętego Mateusza. Zawierają one przesłanie wizyty: pocieszenie dla narodu libańskiego, zachętę do dialogu, pojednania i zgody między wspólnotami.

W czwartek około południa Leon XIV przybędzie na kilka godzin do stolicy Turcji, Ankary. Pojedzie do Mauzoleum Ataturka, założyciela Republiki Turcji i jej pierwszego prezydenta, marszałka Mustafy Kemala Ataturka (1881-1938).

Po spotkaniu z prezydentem Erdoganem wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

Pod wieczór papież przybędzie do Stambułu.

W piątek Leon XIV spotka się tam z duchowieństwem w katedrze Ducha Świętego.

Potem uda się do Izniku, czyli miejsca Soboru Nicejskiego, zwołanego przez cesarza Konstantyna I Wielkiego w 325 roku pierwszego soboru powszechnego. Chciał on zjednoczyć chrześcijan i rozstrzygnąć spory, a jego udział podkreślił rosnące znaczenie chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim.

W Izniku papież weźmie udział w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym nad jeziorem, na dnie którego znajdują się resztki antycznej bazyliki.

W sobotę odwiedzi w Stambule Błękitny Meczet. Spotka się również z przywódcami kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I - honorowym zwierzchnikiem około 300 mln wyznawców prawosławia.

Po południu papież odprawi mszę na miejscowym stadionie.

W niedzielę, w ostatnim dniu pobytu w Stambule, Leon XIV odwiedzi katedrę ormiańską i weźmie udział w uroczystej liturgii w prawosławnej katedrze św. Jerzego.

Następnie odleci do stolicy Libanu, Bejrutu.

Kraj ten odwiedził Paweł VI w 1964 roku, a w 1997 roku - Jan Paweł II. W 2012 roku był tam Benedykt XVI.

W pierwszym dniu wizyty Leon XIV spotka się z prezydentem Libanu Josephem Aounem i wygłosi przemówienie do władz.

W poniedziałek papież pojedzie do miejscowości Annaja, znanego chrześcijańskiego centrum pielgrzymkowego. W tamtejszym monasterze maronickim znajduje się grób św. Szarbela Machlufa, mnicha i pustelnika, który żył w XIX wieku.

Następnie w narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie Leon XIV spotka się z duchowieństwem.

W Bejrucie weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym i międzyreligijnym, a potem spotka się z młodzieżą.

We wtorek 2 grudnia, w ostatnim dniu wizyty w Libanie, papież odwiedzi w Bejrucie szpital prowadzony przez siostry franciszkanki. Będzie też w miejscu wybuchu w bejruckim porcie 4 sierpnia 2020 roku, w którym ponad 200 osób zginęło, a 7,5 tys. zostało rannych.

Na zakończenie pobytu papież odprawi mszę na wybrzeżu. Po południu wróci do Rzymu.