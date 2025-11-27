Na pytanie "Jak pan/i ocenia reakcję państwa na akty dywersji w Polsce", odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wskazało 8,6 proc. ankietowanych, a "raczej dobrze" – 33,3 proc. Z kolei "zdecydowanie źle" oceniło 31,6 proc. badanych, a "raczej źle" – 14,6 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 12 proc. ankietowanych.

Z sondażu – jak czytamy w czwartek w "Rzeczpospolitej" - wynika, że dobrze oceniają reakcję państwa stronnicy obozu rządzącego – 82 proc., a krytycznie zwolennicy opozycji – 74 proc., a także spory odsetek niegłosujących – 49 proc. Kobiety w większym stopniu pozytywnie oceniają działania państwa (47 proc.), za to 52 proc. mężczyzn ma przeciwne zdanie.

Dywersja w Polsce. Wyniki sondażu uderzają w państwo

Dobre oceny wystawiają 50-latkowie (59 proc.) i 70-latkowie (60 proc.), zaś złe – 30-latkowie (63 proc.). Krytyczni są mieszkańcy wsi (67 proc.), a państwo chwalą mieszkańcy średnich miast (61 proc.).

Z badania wynika także, że krytyczni są przeważnie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (59 proc.), a w miarę dobrze ocenili działania państwa ci z wyższym (49 proc.). Państwo chwalą też osoby, które informacje o sytuacji na świecie czerpią z kanałów informacyjnych TVN (77 proc.), a źle oceniają widzowie Telewizji Republika (66 proc.).

Krytyczni są ci, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość (80 proc.) i Konfederację (62 proc.), a dobrą opinię mają wyborcy Koalicji Obywatelskiej (79 proc.), Nowej Lewicy (73 proc.) oraz Trzeciej Drogi (72 proc.).

Z sondażu wynika także, że źle oceniają działania instytucji państwowych w obliczu dywersji wyborcy Karola Nawrockiego (87 proc.), Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga (po 55 proc. wskazań), a dobrze wyborcy Rafała Trzaskowskiego (85 proc.), Szymona Hołowni (82 proc.), Magdaleny Biejat (66 proc.), a także Grzegorza Brauna (54 proc.).

Badanie IBRiS, na zlecenie "Rzeczpospolitej", zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 21-22 listopada na 1075-osobowej grupie respondentów.