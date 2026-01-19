Valentino Garavani nie żyje

Valentino Clemente Ludovico Garavani, który w świecie mody używał wyłącznie swojego pierwszego imienia, urodził się w 1932 roku w mieście Voghera w Lombardii na północy Włoch.

W wieku 17 lat przeniósł się do Paryża, by studiować w Szkole Sztuk Pięknych. Po jej ukończeniu pracował w atelier Guy Laroche'a.

Współpracę z nim zakończył w 1959 roku i wrócił do Włoch, gdzie założył własną firmę.

Wkrótce potem poznał studenta architektury Giancarlo Giammettiego. Przez 65 lat byli partnerami w biznesie i w życiu.

Swoją pierwszą kolekcję Valentino zaprezentował w 1962 roku we Florencji. W kolejnych dekadach podbił świat, ubierając najbardziej znane osobistości, między Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn.

Valentino przeszedł na emeryturę

W 2007 roku Valentino przeszedł na emeryturę.

Jego specjalnością był kolor czerwony, którym zachwycił się w młodości w operze w Barcelonie, widząc starszą kobietę w kreacji w tym kolorze. Ta kobieta na zawsze zmieniła moje życie - przyznał potem.

Mówił też: Wiem, czego chcą kobiety: chcą być piękne.

Włoski świat mody po raz drugi w ostatnich miesiącach pogrążył się w żałobie. We wrześniu zeszłego roku zmarł Giorgio Armani.