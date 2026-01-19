Do wypadku doszło na Placu Szembeka na Pradze Południe w Warszawie. Na miejsce zdarzenia wysłano pięć karetek oraz śmigłowiec LPR. Jak wynika z informacji, do których dotarli dziennikarze TVP3 Warszawa pięć osób ma być poszkodowanych.

Wypadek w Warszawie. Co się stało?

Jak wynika ze wstępnych ustaleń zderzyły się dwa auta, jedno z nich wypadło z jezdni i wjechało w grupę pieszych. Poszkodowanymi w wypadku są matka i 4-letnie dziecko, którzy przechodzili przez przejście dla pieszych.

Dziecko wymagało reanimacji. Na miejscu pracowały cztery zespoły pogotowia ratunkowego oraz straż pożarna. Z informacji wynika, że najprawdopodobniej samochód wjechał w grupę pieszych.

Wypadek w Warszawie. Dziecko trafiło do szpitala

Ruch w rejonie skrzyżowania został wstrzymany a okolica jest całkowicie zablokowana. Trwa porządkowanie miejsca zdarzenia. Z informacji, jakie podał TVN24, wynika, że 4-letnie dziecko zostało przewiezione do jednego z dziecięcych szpitali. Tam poddane zostało operacji.