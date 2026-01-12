Erich Von Daeniken napisał ponad 40 książek, sprzedanych w nakładzie przekraczającym 75 mln egzemplarzy. Były tłumaczone na wiele języków. Daenikena krytykowały środowiska naukowe, ale zyskał olbrzymie grono zwolenników. Podkreślano, że był ważnym głosem w debacie o życiu pozaziemskim. Sławę przyniosła mu książka "Wspomnienia z przyszłości" z 1968 r.

Daeniken o przybyszach z obcych światów

Szwajcarski pisarz zdobył międzynarodową sławę, głosząc, że istoty pozaziemskie przez tysiąclecia odwiedzały naszą planetę i wpływały na rozwój kultur. Zdaniem Von Daenikena przybysze z obcych światów, nazywani "starożytnymi astronautami", przekazywali ziemskim cywilizacjom technologie oraz religie.

Deaniken był bardzo popularny w Polsce

Zmarłego pisarza niemiecki "Bild" nazywa "jednym z bardziej kontrowersyjnych autorów na świecie". W Polsce w latach 70. i 80. Daeniken był niezwykle popularny dzięki komiksom z serii "Ekspedycja. Bogowie z Kosmosu" narysowanej przez Bogusława Polcha.