"Heweliusz" to jeden z najchętniej oglądanych serialu ubiegłego roku

Do katastrofy promu Jan Heweliusz doszło 14 stycznia 1993 roku. Ta dramatyczna historia stała się inspiracją dla twórców jednej z najlepszych produkcji Netflixa ubiegłego roku. Serial "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka wciąż jest jednym z chętniej oglądanych. Pozytywnie wypowiadają się o nim zarówno widzowie, jak i krytycy filmowi.

Serial "Heweliusz". Kto gra? Kto reżyserował?

Serial "Heweliusz" platformy Netflix wyreżyserowany został przez Jana Holoubka. W postać kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który dowodził promem, wcielił się Borys Szyc. W serialu "Heweliusz" grają również Konrad Eleryk, Magdalena Różdżka, Andrzej Konopka, Justyna Wasilewska, czy Piotr Rogucki. W postać Piotra Bintera, który w serialowej opowieści pełni funkcję zmiennika kapitana "Heweliusza" i próbuje dociec prawdy o katastrofie wciela się Michał Żurawski.

Podcast o "Heweliuszu". Nowe wątki, rozmowy ze świadkami

Polskie Radio prawie równolegle z premierą serialu zrealizowało podcast "Heweliusz. Prawdziwa historia", który na platformach streamingowych został odsłuchany ponad 3 mln razy. To reporterska rekonstrukcja tej jednej z największych morskich tragedii w historii Polski.

Narratorem tej historii i głównym twórcą podcastu "Heweliusz. Prawdziwa historia" jest Roman Czejarek. Ja z tym tematem żyję od ponad 30 lat. W 1993 roku byłem młodym chłopakiem. Zostałem wysłany z redakcji z zadaniem: pojedź, nagraj, dowiedz się, co się stało - mówił dziennikarz.

Autorzy tego liczącego 6. odcinków audioserialu dotarli do ocalałych, uczestników akcji ratunkowej oraz ekspertów zajmujących się sprawą od lat. W podcaście wykorzystane zostały niepublikowane wcześniej nagrania archiwalne, dokumenty sądowe oraz unikatowe dźwięki z łączności radiowej z tonącym statkiem.

Podcast "Heweliusz. Prawdziwa historia". Kiedy i gdzie słuchać?

Podcastu "Heweliusz. Prawdziwa historia" można słuchać na stronie polskieradio.pl. Wszystkie odcinki można znaleźć także w serwisach streamingowych oraz na YouTube. Z okazji nowego roku Polskie Radio wyemituje podcast także na antenie radiowej Jedynki. Będzie go można posłuchać od 1 do 6 stycznia o godz. 11.00.