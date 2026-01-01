"Heweliusz" to jeden z najchętniej oglądanych serialu ubiegłego roku

Do katastrofy promu Jan Heweliusz doszło 14 stycznia 1993 roku. Ta dramatyczna historia stała się inspiracją dla twórców jednej z najlepszych produkcji Netflixa ubiegłego roku. Serial "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka wciąż jest jednym z chętniej oglądanych. Pozytywnie wypowiadają się o nim zarówno widzowie, jak i krytycy filmowi.

Reklama
To tragiczna postać serialu 'Heweliusz'. Czy istniała naprawdę?
To tragiczna postać serialu "Heweliusz". Czy istniała naprawdę?

Zobacz również

Serial "Heweliusz". Kto gra? Kto reżyserował?

Serial "Heweliusz" platformy Netflix wyreżyserowany został przez Jana Holoubka. W postać kapitana Andrzeja Ułasiewicza, który dowodził promem, wcielił się Borys Szyc. W serialu "Heweliusz" grają również Konrad Eleryk, Magdalena Różdżka, Andrzej Konopka, Justyna Wasilewska, czy Piotr Rogucki. W postać Piotra Bintera, który w serialowej opowieści pełni funkcję zmiennika kapitana "Heweliusza" i próbuje dociec prawdy o katastrofie wciela się Michał Żurawski.

Podcast o "Heweliuszu". Nowe wątki, rozmowy ze świadkami

Polskie Radio prawie równolegle z premierą serialu zrealizowało podcast "Heweliusz. Prawdziwa historia", który na platformach streamingowych został odsłuchany ponad 3 mln razy. To reporterska rekonstrukcja tej jednej z największych morskich tragedii w historii Polski.

Narratorem tej historii i głównym twórcą podcastu "Heweliusz. Prawdziwa historia" jest Roman Czejarek. Ja z tym tematem żyję od ponad 30 lat. W 1993 roku byłem młodym chłopakiem. Zostałem wysłany z redakcji z zadaniem: pojedź, nagraj, dowiedz się, co się stało - mówił dziennikarz.

Autorzy tego liczącego 6. odcinków audioserialu dotarli do ocalałych, uczestników akcji ratunkowej oraz ekspertów zajmujących się sprawą od lat. W podcaście wykorzystane zostały niepublikowane wcześniej nagrania archiwalne, dokumenty sądowe oraz unikatowe dźwięki z łączności radiowej z tonącym statkiem.

Reklama

Podcast "Heweliusz. Prawdziwa historia". Kiedy i gdzie słuchać?

Podcastu "Heweliusz. Prawdziwa historia" można słuchać na stronie polskieradio.pl. Wszystkie odcinki można znaleźć także w serwisach streamingowych oraz na YouTube. Z okazji nowego roku Polskie Radio wyemituje podcast także na antenie radiowej Jedynki. Będzie go można posłuchać od 1 do 6 stycznia o godz. 11.00.