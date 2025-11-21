Na całym świecie influencerzy są uczestnikami historii niewiarygodnych i mrożących krew w żyłach. Ci pochodzący z krajów muzułmańskich nie są wyjątkiem. Ich zasięgi są potężne. I zdarza się, że okazują się zabójcze.

Kawka z...Jak islam traktuje influencerów?

Internet jest nowoczesnym medium, które nie do końca przystaje do moralności muzułmańskiej - mówi w Kawce z... Marcin Margielewski. Już sam fakt pokazywania twarzy i obrazków jest czymś, co jest w islamie zakazane, więc niekoniecznie dobrze postrzegane przez zwłaszcza ortodoksów - dodaje.

Kawka z....Dlaczego influencerzy giną?

Jedna z bohaterek książki, którą napisał Marcin Margielewski chciała żyć zgodnie z płcią, którą czuła. Choć była mężczyzną, czuła się kobietą. Została podstępem ściągnięta z powrotem do Arabii Saudyjskiej, na zlecenie swojego ojca, który był ministrem. Odebrano jej możliwość kontynuowania terapii, jaką przeszła, więziono w domu. Dziś niestety już nie żyje, bo popełniła samobójstwo.

Kawka z...Czy za żarty z mężczyzn można iść do więzienia?

Jakie jeszcze przypadki influencerów, którzy ponieśli karę za swoją działalność w sieci opisuje Marcin Margielewski? Czy można pójść do więzienia za żarty z mężczyzn? Czy zdarza się, że władze przejmują konto influencera i prowadzą je za niego? Kara finansowa, czy kara więzienia jest tą najczęściej stosowaną wobec "niepokornych" gwiazd sieci? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z....