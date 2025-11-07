Kawka z...Kim był profesor Marian Zembala?

Prof. Marian Zembala był jednym z najlepszych lekarzy w Polsce. Uczeń Zbigniewa Religii, który towarzyszył mu przy pierwszym w naszym kraju udanym przeszczepie serca. Sukces gonił sukces. To za jego kadencji odbyły się pierwszy przeszczep serca i płuc, pierwszy jednoczesny przeszczep serca i nerki, przeszczepy u dzieci, czy udane przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę. Zembala często mówił, że nie ma operacji na sercu, której nie można przeprowadzić w Zabrzu.

To on, co podkreśla w Kawce z...Judyta Watoła sprawił, że kierowane przez niego Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu stało się wiodącym szpitalem w Polsce.

Kawka z..."Profesor Zembala lubił być liderem"

To on uporządkował ten szpital i rzeczywiście go podniósł organizacyjnie bardzo. Profesor Religa, gdy razem pracowali, zaniedbywał takie organizacyjne rzeczy. Do papierkowej roboty miał współpracowników. Bardzo przydatny, co prof. Religa doceniał, był pod tym względem profesor Zembala - mówi w Kawce z....Judyta Watoła.

Bohater biografii „Zembala. Szpital to ja. Historia słynnego kardiochirurga”, którą napisała wraz z Dariuszem Kortko, był także świetnym chirurgiem. Wybór medycyny i wybór chirurgii w tym przypadku to był wybór człowieka, który lubi działać, lubi poruszać świat, lubi być liderem. Przytaczamy w książce wypowiedź Marka Twardowskiego, byłego wiceministra zdrowia, który był jego kolegą z roku. Powiedział, że Marian na studiach robił to, co umiał najlepiej. Przewodził. Od początku był starostą roku i tak zostało do końca studiów - opowiada Watoła.

Kawka z..."Prof. Zembala był aniołem dla pacjentów, ale przemocowym szefem"

Okazuje się, że prof. Zembala był także człowiekiem pełnym sprzeczności. Dla pacjentów anioł, dla podwładnych przemocowy szef - mówi Watoła. "Był jak lokomotywa, która rozjeżdża ludzi" - mówili ci, którzy z nim pracowali. Ambitny, niestrudzony, pędzący do przodu. Dbał o pacjentów, nie dbał o siebie. Był skoncentrowany na celu i no tak, on dosłownie i w przenośni zapracował sobie na ten udar, który w końcu się zdarzył - mówi Watoła.

Kawka z...Czy prof. Zembala miał "kompleks Religii"?

Jak choroba zmieniła jego życie? Jak wspominają go jego współpracownicy oraz znajomi? Czy podwładni się go bali? Czy prof. Zembala miał "kompleks" Religii? Czy rzeczywiście "stracił szpital", jak mówił zanim odebrał sobie życie? Jak Judyta Watoła komentuje oświadczenie, które w sprawie książki wydała Hanna Zembala, wdowa po profesorze? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z...