W tym odcinku Kawki z... rozmawiamy z Markiem Sekielskim. W swojej najnowszej książce "Współuzależnione" rozmawia z matkami, żonami, córkami alkoholików. To szczere do bólu, pozbawione cenzury i upiększania historie.

Z badań amerykańskich naukowców wynika, że 9 na 10 kobiet zostaje z osobą w uzależnieniu, a tylko 1 na 10 mężczyzn zostaje z partnerką, z żoną uzależnioną. Myślę, że to kulturowe wychowanie. To badanie amerykańskie też się odnosi do kultury chrześcijańskiej - mówi w Kawce z...Sekielski.

Kulturowo jesteśmy cały czas wychowywani jednak w większości w takim modelu kulturowym, patriarchalnym, który polega na tym, że pijący facet to jest zupełnie normalne zjawisko, pijana kobieta publicznie niekoniecznie. Jest raczej wyszydzana, bardzo brzydko określana słowami, których dzisiaj tutaj nie będziemy pewnie cytowali. A z drugiej strony kobieta. No ja używam takiego dosyć być może kontrowersyjnego określenia, ale chcę też trochę wstrząsnąć tą książką i tymi historiami, że kobiety w Polsce w większości przypadków są, można powiedzieć, tresowane do takiej roli, no poddańczej trochę mężczyźnie i też takiej opiekunki - mówi Sekielski.

Autor książki "Współuzależnione" podkreśla, że "to często na kobiecie wisi ten dom, w tym takim sensie zaopiekowania się wszystkimi dookoła".

Zapytany w Kawce z... o czerwone światło, które pojawiło się w jego głowie w tym temacie i jako osoby uzależnionej, wspomniał o swoim pierwszym leczeniu, które przechodził 15 lat temu i jego 1,5 rocznej wówczas córce.

Patrząc na nią, to we mnie taki strach narastał, że ja powielam trochę schemat, który gdzieś u mnie w domu rodzinnym występował. Tego pijącego ojca i bardzo tego nie chciałem - wyznał w Kawce z...Marek Sekielski.

Przyznaje, że mówiąc o współuzależnieniu lubi stosować pewnego rodzaju analogię. Osoba uzależniona, jest jądrem jej życia, jest tą umowną "flaszką" i całe życie się kręci wokół tej "flaszki" i tak rzeczywiście jest. Ta bliska osoba koncentruje się wokół tego uzależnionego. Ta osoba staje się tą taką umowną "flaszką" dla niej - mówi w Kawce z...Marek Sekielski.

Zwraca uwagę, że często bywa tak, że dzieci często wypominają tej współuzależnionej matce, że zajmowała się głównie ojcem alkoholikiem i nie zwracała na nie uwagi.

O czym mówią bohaterki książki Marka Sekielskiego? Co jest dla nich ważne? Jak wyjść z tego współuzależnienia? Co oznacza według jednej z bohaterek "twarda miłość" wobec uzależnionego? Gdzie szukać pomocy? O tym rozmawiamy w tym odcinku Kawki z...Markiem Sekielskim. Zobaczcie nasze WIDEO.