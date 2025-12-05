W tym odcinku Kawki z... rozmawiamy o tych, którzy chcieli odebrać sobie życie, przeżyli kryzys samobójczy, ale stali się "przywróconymi do życia". Opowiada o tym Halszka Witkowska, która jest suicydologiem, konsultantką kryzysową, a także pomysłodawczynią i koordynatorką pierwszego w Polsce serwisu edukacyjno-pomocowego dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich "Życie warte jest rozmowy".

Kawka z...Halszką Witkowską. Jakie mity wiążą się z tematem kryzysu samobójczego?

Z samobójstwem wciąż wiąże się wiele mitów. Te najbardziej szkodliwe mity związane są z komunikacją. Dwa z nich bardzo utrudniają pomaganie osobie w kryzysie samobójczym. Pierwszy dotyczy tego, że ktoś kto o tym mówi, na pewno tego nie zrobi. To jest bardzo szkodliwe, ponieważ większość badań pokazuje, że 80 proc. osób, które chcą odebrać sobie życie, wcześniej o tym komunikują. Wcześniej mówią o tym, ale zazwyczaj otoczenie nie słucha, bagatelizuje - mówi Halszka Witkowska.

Reklama

Drugi niebezpieczny mit to ten, że o samobójstwie lepiej nie mówić i lepiej nie rozmawiać, bo jeszcze kogoś zachęcimy. Często spotykam się z tym fałszywym przekonaniem w szkołach, wśród nauczycieli, którzy boją się rozmawiać na temat myśli samobójczych z uczniami, ponieważ nie chcą ich do tego zachęcić. To też nie jest prawdą - wyjaśnia w Kawce z...Halszka Witkowska.

Kawka z...Halszką Witkowską. Czy zwykła rozmowa może pomóc?

Reklama

Dodaje, że zwykła, prosta rozmowa może nie zastąpi terapii, czy wizyty u specjalisty, ale może być pierwszym, bardzo ważnym wsparciem. O tym jest w dużej mierze książka "Przywróceni do życia", w której bohaterowie podkreślają, jak ważną rolę odegrała rozmowa - wyjaśnia Halszka Witkowska.

Kawka z...Halszką Witkowską. "Sms sprawił, że się zatrzymał"

Jako przykład podaje historię jednego z bohaterów. Ta historia zawsze powoduje, że mam gęsią skórkę. Mężczyzna już był przygotowany do tego, by odebrać sobie życie. Był zdecydowany, napisał listy pożegnalne do swojej rodziny. Przygotował wszystko i napisał SMS-a do koleżanki ze studiów. Chciał się spotkać, porozmawiać ten ostatni raz. Od tego czasu minęły dwa tygodnie. Przyszedł dzień, kiedy ten mężczyzna podejmował właśnie próbę samobójczą i w tym momencie dostał SMS-a. "Przepraszam, nie odzywałam się, byłam na wakacjach. Chętnie się z tobą zobaczę" - napisała ta koleżanka. Dziś ten mężczyzna ma żonę i trójkę dzieci. Ten sms spowodował, że się zatrzymał, poczuł się ważny, zauważony - mówi Halszka Witkowska.

Jak wygląda życie po życiu "przywróconych do życia"?

Co robić, gdy usłyszymy, że ktoś chce popełnić samobójstwo? Jak reagować? Jak nieść pomóc? Jak wygląda życie po życiu u "przywróconych do życia"? Jak reagują ich bliscy? Na jakie pytania muszą sobie odpowiedzieć? Jak wyglądają te rozmowy? Co według "przywróconych do życia" najbardziej oddziela od bliskich, gdy przechodzi się kryzys? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku "Kawki z...", w którym mówi o tym Halszka Witkowska.