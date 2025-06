Kawka z...Bartłomiej Nowosielski to gwiazda "M jak miłość"

Bartłomiej Nowosielski to aktor, który szerokiej publiczności znany jest z serial "M jak miłość". Grał także w produkcjach takich jak "Barwy szczęścia", "Królowie", "Moje córki krowy" czy "Pitbull. Ostatni pies".

Na co dzień gra na deskach Teatru Ateneum. Kończę 18. sezon w Teatrze Ateneum. Można, więc zażartować, że jestem pełnoletni. Gdy wchodziłem po szkole aktorskiej w Łodzi do Teatru Ateneum byłem tym najmłodszym w zespole. Nie wiem, kiedy mi to zleciało - mówi w Kawce z... na temat swojej pracy.

Bartłomiej Nowosielski przyznaje, że nie obraża się na żadną z dróg swojej artystycznej działalności, czyli serial, film czy dubbing, który pokochał kilka lat temu, ale zdecydowanie teatr jest mu najbliższy.Teatr jest żywy, jest tu i teraz. Nie da się oszukać widza. Przychodzi różny, z różnym nastawieniem, energią. My też przychodzimy w różnych nastrojach. W filmie czy serialu jest tak, że nawet jak komuś nie idzie, jak jest dużo miejsca na dysku, to można zrobić piątego, dziesiątego dubla. Słonia można nauczyć tańczyć a w teatrze nie da rady tak zrobić - wyjaśnia w Kawce z....

Kawka z....Bartłomiejem Nowosielskim. "On miał zabawę, ja się popłakałem"

Aktor jest ambasadorem kampanii "Porozmawiajmy szczerze o otyłości". Od dzieciństwa zmaga się z chorobą otyłościową. Często słyszałem: "Weź coś z tym zrób", "Weź się za siebie". Jako dzieciak, gdy po raz pierwszy zderzyłem się z tematem otyłości, na jednym z wyjazdów, padło hasło: "Gruby na bramkę". Bardzo lubiłem się ruszać, stać na bramce, ale to był pierwszy moment, gdy się spotkałem z oceną. Kolega tak podrzucał piłkę żeby mnie trafić. On miał zabawę, ja się popłakałem. Przypomniały mi się słowa taty żeby się postawić. Nie znałem innej drogi, by odreagować. Zrobiłem coś, co sprawiło, że ten chłopak więcej do mnie nie podskoczył. Nabrał do mnie ogromnego szacunku. Dziś nie jestem z tego dumny, ale wtedy znałem tylko takie narzędzia, by się obronić - wspomina Bartłomiej Nowosielski.

Kawka z...Bartłomiejem Nowosielskim. Taka diagnozę usłyszał od lekarza

Kilka lat temu usłyszał od lekarza diagnozę i zdanie, które mocno go przeraziło. Powiedział, że zostały mi trzy lata życia- mówi aktor. Wcześniej to jego żona zauważyła, że w nocy zdarza mu się nie oddychać. Jak Bartłomiej Nowosielski radził sobie ze swoją chorobą? Dlaczego zdecydował się zostać twarzą kampanii? Jak wspiera osoby, które zmagają się z podobnym problemem?

Kawka z...Bartłomiejem Nowosielskim. Czego aktor, by nie odmówił?

Co usłyszał na swój temat od profesor w szkole teatralnej? Jakim jest i stara się być ojcem? Jakie są jego córki? Którą z pasji odziedziczyły po tacie?

Jak poznał swoją żonę, z którą gra w serialu "M jak miłość"? Jakie zdjęcia ma w swojej garderobie w teatrze? Udziału w jakim programie rozrywkowym, by nie odmówił? O tym wszystkim Bartłomiej Nowosielski opowiada w tym odcinku Kawki z....