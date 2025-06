Kawka z... "Jaś Skorobohaty – tajemnica Wyspy Skarbów". Co to za superprodukcja?

"Jaś Skorobohaty – tajemnica Wyspy Skarbów" to książka autorstwa Wojciecha Babloka. Na jej podstawie powstał audiobook, z którego cały dochód jest przeznaczony na wsparcie dzieci z rodzinnych domów dziecka, podopiecznych fundacji "Happy Kids". To fundacja, która od ponad 20 lat opiekuje się dziećmi i prowadzi 18 rodzinnych domów dziecka.

Dołączyły do niego wspaniałe, niesamowite głosy. Wszystkich połączyła chęć pomagania, dobroć z serca, taki latający bumerang śmiechu - mówi w Kawce z... Wojciech Bablok.

Historia Jasia powstała kilka lat temu, podczas wędrówki w górach. Musiałem sprawić, żeby mój syn nie biegał. Miał iść spokojnie. Zacząłem z głowy wymyślać historię podczas tej wędrówki i on zaczął słuchać spokojnie, dołączyły inne dzieci i przez parę godzin 6-7-latki słuchały z zapartym tchem - opowiada Wojciech Bablok.

Obserwująca całą sytuację żona stwierdziła, że powinienem to wydać i 1,5 roku później powstała ta książka - wyjaśnia. Wśród głosów, które można usłyszeć w produkcji "Jaś Skorobohaty – tajemnica Wyspy Skarbów" znaleźli się m.in. Magdalena Różdżka, Cezary Pazura, Wiktor Zborowski, Wojciech Mann, Anna Dereszowska oraz Jarosław Boberek.

Ten ostatni użyczył głosu narratorowi tej historii. Jarosław Boberek nazywany "królem dubbingu" ma na swoim koncie ponad tysiąc postaci, który użyczył głosu. Wśród nich jest Kaczor Donald czy król Julian. Nie ma co kryć, polubiliśmy się z tym dubbingiem. Dubbing mnie również w jakimś sensie pokochał i stąd tam też częsta moja obecność. Pracuję też w reklamie, pracuję w teatrze - mówi Jarosław Boberek.

Okazuje się, że często to dorośli są mu wdzięczni za dubbing ich ukochanych postaci z filmów. Dorośli zaczepiają mnie krzycząc: "Dziękuję panu za dzieciństwo". To wygląda nieprawdopodobnie, bo to brzmi tak, jakby się oni wszyscy umówili, ale też to daje mi taki asumpt do przemyślenia, że kurde, no to faktycznie chyba ma to sens to, co ja robię - wyznaje Boberek.

Zazwyczaj, jak mówi nie popisuje się królem Julianem, ale jeden raz zrobił wyjątek. Dla kogo? Które postaci dubbingowane przez siebie lubi a które niekoniecznie? Jak wygląda jego praca w studiu? Jakim on i Wojciech Bablok są ojcami? Jaka jest ich definicja świadomego rodzicielstwa? O tym opowiadają w tym odcinku Kawki z....