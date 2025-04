"Nie lubię porównań, bo oczywiście schlebia mi to, jeśli ktoś mi mówi: »O, młody Ibisz na przykład«. Albo wcześniej słyszałem: »Czy nie wygryziesz, czy nie zastąpisz Kamela?« Oni nie są do zastąpienia, bo oni już są. Ja bym chciał wnieść coś zupełnie innego do telewizji" - mówi Olek Sikora, prezenter Polsatu. W Kawce z... rozmawiamy o jego nowej i starej pracy, relacji z Małgorzatą Tomaszewską i tym co jest dla niego ważne. Prezenter pierwszy raz przyznał się do jednej ze swoich wad.