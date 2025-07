Kawka z...Marcinem Bosakiem. Dlaczego wrócił do "M jak miłość"?

Marcin Bosak to aktor, którego wielu widzów kojarzy z serialu "M jak miłość". Po latach nieobecności, powrócił na plan tej produkcji. Dlaczego?

Żeby zarabiać. To jest moja praca. Wykonuje swoją pracę, do której się przykładam. Dopóki jest coś ciekawego do grania, to będę grał. A jak się skończy, to będę się zastanawiał, co dalej - mówi Marcin Bosak w Kawce z....

Scenarzyści trochę ocieplili wizerunek granej przeze mnie postaci. Teraz bohater jest przykładną głową patchworkowej rodziny z córeczką, z którą nie miał kontaktu. Zresztą, ze wspaniałą Hanią Nowosielską. To jest moja praca. Dostałem propozycję, spotkałem się z producentką na festiwalu w Gdyni i tak od słowa do słowa - mówi aktor.

Kawka z...Marcinem Bosakiem. To nie jedyny powrót aktora

To nie jedyny powrót Marcina Bosaka. Na początku 2025 roku dołączył ponownie do zespołu Teatru Dramatycznego. Mam duży sentyment do tego miejsca. Uważam, że jest to najlepsza scena warszawska. Oczywiście jest to moje zdanie, inni mogą uważać inaczej. Bardzo taka kompaktowa, ze świetną proporcją jej wielkości do wielkości publiczności - wyjaśnia w Kawce z....

Marcina Bosaka można oglądać w spektaklu "The Wall" w Teatrze Dramatycznym. Najbliższe przedstawienia będą wystawiane 16 i 17 lipca br. o godz. 19.

Kawka z...Marcinem Bosakiem. Dlaczego nie mówił, że jest chory?

Marcin Bosak dopiero niedawno powiedział publicznie, że zmagał się z ciężką chorobą. Dlaczego tak późno to zrobił? Nie wiem. Być może stosowałem jakieś takie zaklinanie rzeczywistości, że nie mam tego, co mam. Później się zorientowałem, że niczego to nie zmienia. Tylko komunikowanie o tym, co się dzieje, ma szansę coś zmienić, mogę uzyskać pomoc. Bałem się, że w związku z tym nie będę miał pracy, że może nie będę dawał rady jako partner, ojciec. To są takie sprawy, które dzięki terapii mam poukładane w konkretnych szufladach - mówi w Kawce z....

Kawka z Marcinem Bosakiem. "Nie dawano mi szans"

To nie był rak. To był nowotwór umiejscowiony w bardzo trudnym miejscu, przy ośrodkach ruchu i tutaj w Polsce nie dawano mi szans na to, że będę samodzielnie chodził. Mówiono, że może też będę wspomagany jakąś aparaturą do oddychania - wyjaśnia Marcin Bosak.

Dziś aktor nie tylko otwarcie mówi o tym, jak pokonał tę chorobę, ale też o depresji, z którą się zmagał. Obecnie jest ambasadorem Fundacji Twarze Depresji. Cudownie jest wygrać życie- wyznaje Bosak.

Jak wyglądała jego walka z tą chorobą? Co słyszy od lekarzy? Jakim jest ojcem dla swoich dwóch synów? Dlaczego uważa się za szczęściarza? O tym aktor opowiada w tym odcinku Kawki z....